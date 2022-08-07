Яан Тоотс: в 90-е годы Алексий II предлагал перенести Бронзового солдата, но Март Лаар отказался

«В 1994 году Советская армия покинула Эстонию. С визитом в Эстонию приехал российский патриарх Алексий II, который, как известно, был родом из Эстонии. Господин [Март] Лаар был в то время премьер-министром, и в очень узком кругу была дискуссия, в ходе которой патриарх лично сказал: "Послушайте, может быть, вывезем этого солдата с Тынисмяги на его правильное место упокоения, то есть на военное кладбище"», - рассказал Тоотс, добавив, Алексий II также предлагал созвать туда людей и дать свое благословение, как патриарх, но Лаар отказался, а в 2007 году в Таллинне произошли беспорядки.