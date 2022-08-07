В финале теннисного турнира в Вашингтоне Канепи сыграет с россиянкой

В финале Кайа Канепи встретится с занимающей 60-е место в мировом рейтинге россиянкой Людмилой Самсоновой, которая в своем полуфинале разгромила китаянку Ван Сиюй (WTA, 95) - 6:1, 6:1.

A ruthless performance from the Estonian 😮‍💨



[6] @KanepiKaia moves into her first final of the season with a 6-3, 6-1 win over Saville.#CitiOpen pic.twitter.com/UajylOyiw7 — wta (@WTA) August 6, 2022

Ранее Канепи и Самсонова играли друг против друга на турнирах WTA один раз: в 2021 году в первом круге Уимблдона в двух сетах победила россиянка - 6:4, 6:2.