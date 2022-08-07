Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA, 37) в полуфинале теннисного турнира в Вашингтоне обыграла представительницу Австралии Дарью Сэвилл (WTA, 88) - 6:3, 6:1. Матч длился 1 час и 7 минут, передает Rus.ERR.
В финале теннисного турнира в Вашингтоне Канепи сыграет с россиянкой
В финале теннисного турнира в Вашингтоне Канепи сыграет с россиянкой
В финале Кайа Канепи встретится с занимающей 60-е место в мировом рейтинге россиянкой Людмилой Самсоновой, которая в своем полуфинале разгромила китаянку Ван Сиюй (WTA, 95) - 6:1, 6:1.
A ruthless performance from the Estonian 😮💨— wta (@WTA) August 6, 2022
[6] @KanepiKaia moves into her first final of the season with a 6-3, 6-1 win over Saville.#CitiOpen pic.twitter.com/UajylOyiw7
Ранее Канепи и Самсонова играли друг против друга на турнирах WTA один раз: в 2021 году в первом круге Уимблдона в двух сетах победила россиянка - 6:4, 6:2.
Матч Канепи-Самсонова пройдет в Вашингтоне в воскресенье и ориентировочно начнется в 21:30 по восточноевропейскому времени.
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