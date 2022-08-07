Каллас: Путин рассчитывает на безнаказанность

Престижная премия, присуждаемая Швейцарским фондом Ханса Рингье, была вручена премьер-министру Эстонии за ее политическое мужество в противодействии российской агрессии и за ее влиятельную роль в обеспечении жесткой реакции со стороны Запада. Награду ей вручил президент Швейцарского фонда Ханса Рингье и журналист Фрэнк А. Мейер. Кроме того, с речью выступил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

В своей благодарственной речи Кая Каллас напомнила, что после освобождения от советской оккупации Эстония воспользовалась шансом восстановить свое место в демократическом мире. «Сейчас у свободного мира есть возможность остановить русский империализм. Мы стали свидетелями огромных перемен в западной политике. Но эти изменения — только начало, и они должно быть устойчивым. Агрессор не отступил от своих преступных целей. Это означает, что мы не можем сделать ни шагу назад. Наоборот, мы должны двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными», - заявила она.

По словам Каллас, безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин того, что мы снова сталкиваемся с разрушительной войной с признаками геноцида на европейской земле. Она отметила, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный суд для привлечения Кремля к ответственности за агрессию. «Путин рассчитывает на безнаказанность. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы все, кто стоит за агрессией против Украины и массовыми преступлениями, понесли наказание», - сказала премьер-министр.