В субботу в Швейцарии премьер-министр Эстонии Кая Каллас была удостоена Европейской премии в области политической культуры.
Каллас: Путин рассчитывает на безнаказанность
Престижная премия, присуждаемая Швейцарским фондом Ханса Рингье, была вручена премьер-министру Эстонии за ее политическое мужество в противодействии российской агрессии и за ее влиятельную роль в обеспечении жесткой реакции со стороны Запада. Награду ей вручил президент Швейцарского фонда Ханса Рингье и журналист Фрэнк А. Мейер. Кроме того, с речью выступил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
В своей благодарственной речи Кая Каллас напомнила, что после освобождения от советской оккупации Эстония воспользовалась шансом восстановить свое место в демократическом мире. «Сейчас у свободного мира есть возможность остановить русский империализм. Мы стали свидетелями огромных перемен в западной политике. Но эти изменения — только начало, и они должно быть устойчивым. Агрессор не отступил от своих преступных целей. Это означает, что мы не можем сделать ни шагу назад. Наоборот, мы должны двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными», - заявила она.
По словам Каллас, безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин того, что мы снова сталкиваемся с разрушительной войной с признаками геноцида на европейской земле. Она отметила, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный суд для привлечения Кремля к ответственности за агрессию. «Путин рассчитывает на безнаказанность. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы все, кто стоит за агрессией против Украины и массовыми преступлениями, понесли наказание», - сказала премьер-министр.
Каллас признала, что европейцев ждут тяжелые времена, но они не сопоставимы с ценой, которую украинцы платят человеческими жизнями и разрушенными городами из-за российской агрессии. «На кону не только суверенность и храбрость одного европейского народа. Под ударом весь основывающийся на правила порядок. Если агрессия где-то окупает себя, то это приглашение продолжить ее в другом месте», - подчеркнула Кая Каллас.