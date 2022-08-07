Тартуский административный суд возобновил производство по жалобе серийного убийцы Юрия Устименко, поданной им на администрацию Тартуской тюрьмы.
Суд возобновил производство по финансовому иску серийного убийцы Юрия Устименко
Администрация Тартуской тюрьмы должна не позднее 22 августа представить суду запрошенные доказательства и разъяснения. По закону, Устименко имеет право представить свои дополнительные аргументы с таким расчетом, чтобы они поступили в распоряжение суда не позднее 8 сентября.
В июле серийный убийца Юрий Устименко подал в суд на Тартускую тюрьму, поскольку недоволен тем, что тюрьма время от времени подвергала его видеонаблюдению и его эскортировали в наручниках.
41-летний Устименко считает, что Тартуская тюрьма должна выплатить ему компенсацию в размере 2000 евро, потому что в его камере в периоды с 24 ноября 2017 года по 11 мая 2018 года, а также с 25 мая 2018 года по 3 августа 2020 года велось видеонаблюдение.
Устименко также недоволен тем, что в период с 3 августа 2017 года по 11 мая 2018 года и с 23 мая 2018 года по 3 августа 2020 года тюрьма эскортировала его в наручниках.
В прошлый раз Устименко предстал перед судом в 2019 году, когда суд приговорил его за совершенные в тюрьме преступления к девяти годам тюремного заключения и счел это наказание покрытым назначенным ему пожизненным сроком.
Устименко и его друг Дмитрий Медведев с февраля по май 2002 года совершили в Эстонии и Латвии преступления, в результате которых погибли семь человек и пострадали шестеро.
Согласно обвинению, Устименко убил в Эстонии пять человек, а в Латвии одного, одно убийство совершил Медведев, который позже погиб в перестрелке с латвийскими полицейскими.
Вместе с Устименко и Медведевым в ограблениях также участвовал Валентин Олейников из Ида-Вирумаа, которого они позже убили.
В мае 2002 года Устименко сбежал из Эстонии в Польшу, но был там задержан в 12 ноября того же года его выдали Эстонии.
Пожизненный приговор Устименко вступил в силу в декабре 2004 года, когда Госсуд отказался рассматривать поданную его защитником жалобу.
Начало срока наказания Устименко отсчитывается от задержания 12 ноября 2002 года.