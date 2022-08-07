Израиль убил второго лидера джихадистов, Газа продолжает ракетные обстрелы

По данным движения ХАМАС, контролирующего Газу, за два дня обстрелов в секторе были убиты не менее 29 человек, в их числе шесть детей и несколько боевиков «Исламского джихада». 203 жителей Газы получили ранения.

В ответ в сторону Израиля со стороны Газы было выпущено почти 400 ракет, сообщили представители Израиля. Большая часть из них была перехвачена системами ПРО.

Система ПВО Фото: Getty Images

Израиль объяснил начало операции непосредственной угрозой со стороны «Исламского джихада».

Это самая серьезная эскалация конфликта между Израилем и Газой с мая 2011 года, когда за 11 дней военных действий погибли 12 израильтян и более 200 палестинцев.

Операция «На заре»

В пятницу израильские военные нанесли первые удары по целям в секторе Газа, предварительно выставив на выезде с территории дополнительные блокпосты.

В этот день был убит Тайсир Джабари («Абу Махмуд») - один из командиров военного крыла движения «Исламский джихад» (в России признано террористическим и запрещено). В ответ боевики начали обстрел израильских городов ракетами и минометными снарядами.

Утром в воскресенье стало известно, что в результате авиаудара был убит еще один высокопоставленный член группировки «Исламский джихад» Халед Мансур.

В субботу глава израильского Минобороны Бенни Ганц заявил, что операция Армии обороны Израиля по целям в Газе, получившая название «На заре», может продлиться еще неделю. По его словам, армия продолжит поражать джихадистов, готовящих залпы по Израилю.