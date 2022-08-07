В Израиле второй день подряд звучат сирены предупреждения о воздушной угрозе. Обстрелы из сектора Газа, начавшиеся в пятницу после убийства высокопоставленного боевика «Исламского джихада», в субботу не прекратились, как и удары израильской авиации по целям в Газе.
Израиль убил второго лидера джихадистов, Газа продолжает ракетные обстрелы
По данным движения ХАМАС, контролирующего Газу, за два дня обстрелов в секторе были убиты не менее 29 человек, в их числе шесть детей и несколько боевиков «Исламского джихада». 203 жителей Газы получили ранения.
В ответ в сторону Израиля со стороны Газы было выпущено почти 400 ракет, сообщили представители Израиля. Большая часть из них была перехвачена системами ПРО.
Израиль объяснил начало операции непосредственной угрозой со стороны «Исламского джихада».
Это самая серьезная эскалация конфликта между Израилем и Газой с мая 2011 года, когда за 11 дней военных действий погибли 12 израильтян и более 200 палестинцев.
Операция «На заре»
В пятницу израильские военные нанесли первые удары по целям в секторе Газа, предварительно выставив на выезде с территории дополнительные блокпосты.
В этот день был убит Тайсир Джабари («Абу Махмуд») - один из командиров военного крыла движения «Исламский джихад» (в России признано террористическим и запрещено). В ответ боевики начали обстрел израильских городов ракетами и минометными снарядами.
Утром в воскресенье стало известно, что в результате авиаудара был убит еще один высокопоставленный член группировки «Исламский джихад» Халед Мансур.
В субботу глава израильского Минобороны Бенни Ганц заявил, что операция Армии обороны Израиля по целям в Газе, получившая название «На заре», может продлиться еще неделю. По его словам, армия продолжит поражать джихадистов, готовящих залпы по Израилю.
«Мы поразили десятки военных целей, которые "Исламский джихад" использовал для производства и запуска ракет. Солдаты, работающие на системе ПРО "Железный купол", с которыми я нахожусь здесь сегодня, продолжат защищать родину, не сводя глаз с целей», - сказал Ганц.
В Армии обороны Израиля накануне заявили, что для поражения 26 целей были применены 16 тонн ракет и авиабомб.
В ответ из Газы по территории Израиля было выпущено около 400 ракет, большая часть которых была перехвачена системами ПРО. В субботу представитель «Исламского джихада» Тарик Сельми заявил, что «Бригады аль-Кудс» - боевое крыло группировки - в ответ на бомбардировки предпринимают контратаку.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид, санкционируя удары по Газе в пятницу, назвал их упреждающим ответом на угрозы со стороны исламистов. Он отметил, что лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала в пятницу находился в Тегеране.
Наххала после израильских ударов созвал пресс-конференцию, на которой обещал отомстить. «Мы ответим на эту агрессию силой, и будет битва, в которой победит наш народ. В этой битве нет границ, Тель-Авив накроет тень ракет сопротивления», - сказал он.
В субботу Наххалу поддержал глава иранского «Корпуса стражей Исламской революции», генерал-майор Хоссейн Салами. «Мы с вами до конца на этом пути», - сказал он.
Глава МИД Британии и один из двух кандидатов на должность главы британского правительства Лиз Трасс высказалась в поддержку Израиля и его права на самооборону.
Какова позиция ХАМАС
ХАМАС - самая крупная вооруженная группировка в регионе - пока не выпускал ракет из своего обширного арсенала. При этом по идеологии он во многом схож с «Исламским джихадом», и обычно координирует с ним свои действия.
Как результат, пока не было сообщений и об израильских ударах по целям ХАМАС, что привело бы к еще более серьезной эскалации конфликта.
Вечером в пятницу представители ХАМАС заявили, что «группы сопротивления» едины. Но поскольку ХАМАС управляет сектором Газа, из практических соображений он может избегать более глубокого участия в нынешнем конфликте, отмечают корреспонденты Би-би-си по региону Иоланда Нелл и Эльза Маишман.
Расчеты ХАМАС могут измениться, если, например, резко вырастет число жертв среди мирного населения. Если ХАМАС вступит в противостояние, оно очень быстро ужесточится, добавляют корреспонденты.