В Эстонии число заключенных сократилось до рекордно низкого уровня

Об этом сообщил вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе, курирующий систему тюрем в Эстонии. По его словам, сокращение числа заключенных является одним из долгосрочных направлений государственной криминальной политики. «В начале января в Эстонии в тюрьмах насчитывалось 2181 заключенный, а к середине июля их было уже 2108. Но пока численность заключенных в пересчете на 100 000 населения у нас в три раза больше, чем в Финляндии», – сообщил Куузе в интервью агентству.

По его словам, количество рецидивистов среди заключенных в обеих странах не особенно отличается: как показывают исследования, в Эстонии этот показатель держится на уровне 34% и в Финляндии – 35%.

Куузе назвал ряд важных изменений, призванных улучшить положение в сфере охраны общественного правопорядка. Это принятые в начале 2000 годов поправки к Пенитенциарному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу. Это созданная в 1998 году система чиновников уголовного надзора, позволившая ввести альтернативные заключению виды наказания – от общественно-полезных работ до электронного надзора.

Это проведенная в 2007 году реорганизация системы досрочного освобождения и начавшееся в 2008 году объединение тюрем. Это переход на тюрьмы камерного типа, который завершился в 2018 году открытием Таллиннской тюрьмы, позволяющей эффективнее восстанавливать общественный статус правонарушителей. Куузе упомянул и реорганизацию системы перевоспитания малолетних нарушителей без лишения их свободы – на сегодня в Эстонии в тюрьме сидят всего трое подростков. «Сами тюрьмы построены с таким расчетом, чтобы при сокращении численности заключенных предоставить каждому из них персональное жилое помещение, камеру», – отметил Куузе.

Отметив, что все проводимые реформы и изменения в пенитенциарной системе представляют собой единое целое, Куузе сказал: «По данным статистической службы ЕС Eurobarometer, преступность в Эстонии не является тревожным фактором номер один для общества, что подтверждает правильность выбранного нами курса».

По состоянию на 1 августа 2022 года, в тюрьмах Эстонии насчитывалось в общей сложности 2112 заключенных, из них – 812 в Таллиннской тюрьме, 683 – в Тартуской тюрьме, 616 – в Вируской тюрьме. Женщин среди заключенных было 99, подростков трое, пожизненно осужденных 37 и находящихся в открытой тюрьме 200 человек.