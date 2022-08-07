В Таллинне будет представлена музыкально-театральная пьеса «Орфей»

И все повторяется вновь. Сцена, женщина, стихи, музыка и луч света. Спектакль-монолог, спектакль-душа. Во времена, когда только в мелодии слов и звуках музыки можно найти утешение, надежду, свободу, возник этот спектакль – «Орфей».

Может быть, вы не слушали поэзию, не слышали, как читает стихи Чулпан Хаматова, хотя актриса успела побывать на экране и Беллой Ахмадулиной, и Ларой из «Доктора Живаго». Той самой, из снежных пейзажей романа, когда «мело-мело по всей земле во все пределы». Сейчас самое время – говорить со сцены стихами о безусловности добра и необходимости свободы, о ценности жизни и милосердии, о мире. Говорить и слушать.

Стихи и музыка выбраны сердцем актрисы Чулпан Хаматовой и музыканта Александра Болдачева, поэтому «Орфей» непременно станет проводником в мир большой поэзии и чистого искусства, музыки.

Чулпан Хаматова – тонкий большой артист, камертон поколения, общественный деятель, основатель и душа благотворительного фонда «Подари жизнь». В «Орфее» Чулпан будет говорить со всеми, но каждый услышит свое – главное, необходимое. Для одних спектакль станет медитацией, для других – манифестом, для третьих – исповедью. А четвертые унесут в сердце надежду на мир, в котором гармония слова и музыки важнее битв и борьбы, а искусство – выше любых границ.