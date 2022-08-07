Завтра Каллас встретится с горсобранием и горуправой Нарвы

Завтра в 13:00 премьер-министр встретится с 31 членом городского собрания Нарвы, а также с городской управой, подтвердила мэр Катри Райк (Социал-демократическая партия).

В четверг премьер-министр заявила, что если Нарва как самоуправление не начнет перенос советского танка, правительство возьмет это на себя.

Члены правительства пока не уточняют, когда это произойдет: «На данный момент мы не можем обнародовать более точный график. Будем двигаться вперед так, как возможно будет завершить логистические задачи», — сказала Каллас на пресс-конференции. Однако пообещали общественность заранее об этом оповестить