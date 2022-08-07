В понедельник цена на электроэнергию в очередной раз подскочит

Электроэнергия будет самой дорогой с 9 до 10 утра, когда ее цена составит 86,1 цента за киловатт-час, практически столько же будет стоить электричество с 19 до 20 часов. Самая дешевая электроэнергия будет 4-5 часа утра, когда киловатт-час обойдется в 15,7 цента.

В Финляндии цена на электроэнергию вырастет в десять раз до 48,1 цента за киловатт-час. В Литве цена на электроэнергию символически дороже, чем в Эстонии - 51,6 цента за киловатт-час. В Латвии такая же цена, как и в Литве.