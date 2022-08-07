Вс, 7.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

В июле в таллиннский вытрезвитель были доставлены 573 человека

BNS
В июле в таллиннский вытрезвитель были доставлены 573 человека
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция проводит мужчину до вытрезвителя.
Полиция проводит мужчину до вытрезвителя. Фото: Marianne Loorents

В июле в таллиннский вытрезвитель были доставлены 573 человека, в том числе 71 женщина.

Среди оказавшихся в июле в вытрезвителе было 22 иностранца — 12 человек из Украины, двое из Польши, двое из Швеции, двое из Белоруссии, по одному из Молдовы, Литвы, Германии и Латвии. В июле полиция доставила в вытрезвитель и восьмерых подростков, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В июне в таллиннский вытрезвитель были доставлены 534 человека, в том числе 79 женщин. Среди оказавшихся в июне в вытрезвителе было 9 иностранцев — шесть человек из Украины и по одному с Маврикия, из Англии и из Италии.

В 2018 году во всех 20 камерах вытрезвителя установили камеры, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность доставленных в вытрезвитель лиц и следить за состоянием их здоровья.

Ключевые слова
Наверх