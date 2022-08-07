В июле в таллиннский вытрезвитель были доставлены 573 человека

Среди оказавшихся в июле в вытрезвителе было 22 иностранца — 12 человек из Украины, двое из Польши, двое из Швеции, двое из Белоруссии, по одному из Молдовы, Литвы, Германии и Латвии. В июле полиция доставила в вытрезвитель и восьмерых подростков, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В июне в таллиннский вытрезвитель были доставлены 534 человека, в том числе 79 женщин. Среди оказавшихся в июне в вытрезвителе было 9 иностранцев — шесть человек из Украины и по одному с Маврикия, из Англии и из Италии.