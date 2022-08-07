В июле в таллиннский вытрезвитель были доставлены 573 человека, в том числе 71 женщина.
В июле в таллиннский вытрезвитель были доставлены 573 человека
В июле в таллиннский вытрезвитель были доставлены 573 человека
Среди оказавшихся в июле в вытрезвителе было 22 иностранца — 12 человек из Украины, двое из Польши, двое из Швеции, двое из Белоруссии, по одному из Молдовы, Литвы, Германии и Латвии. В июле полиция доставила в вытрезвитель и восьмерых подростков, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В июне в таллиннский вытрезвитель были доставлены 534 человека, в том числе 79 женщин. Среди оказавшихся в июне в вытрезвителе было 9 иностранцев — шесть человек из Украины и по одному с Маврикия, из Англии и из Италии.
В 2018 году во всех 20 камерах вытрезвителя установили камеры, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность доставленных в вытрезвитель лиц и следить за состоянием их здоровья.
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