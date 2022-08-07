Департамент разъясняет: что делать, если при перелете возникают проблемы с багажом?

Руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кристина Таммару в переданном BNS комментарии советует, с чего начать и какого решения требовать в случае проблем с багажом.

В случае, если пассажир не получил свой багаж на станции назначения, первым делом необходимо зафиксировать ситуацию на стойке регистрации багажа в аэропорту (с пометкой «Выдача багажа», «Потерянный/найденный» и т. д.) или составить рапорт о происшествии.

Составление рапорта (PIR - Property Irregularity Report) дает пассажиру право в случае необходимости обратиться к авиаперевозчику с требованием о возмещении ущерба и позволяет немедленно приступить к розыску утерянного чемодана, отметила Таммару.

По ее словам, несвоевременное прибытие багажа создает ситуацию, когда пассажир не может воспользоваться оставленными в чемодане вещами. «Если на стойке регистрации багажа в аэропорту удается определить местонахождение багажа, например, он был оставлен в аэропорту вылета или пересадки и прибудет следующим рейсом, вам просто нужно немного запастись терпением, и нет необходимости заменять вещи, оставленные в чемодане», - пояснила специалист.

Однако, если нет возможности сразу определить местонахождение багажа, стоит запросить в аэропорту информацию о правилах поведения авиакомпании в данной ситуации.