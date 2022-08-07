Кая Каллас: память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия

«Я еду в понедельник в Нарву, чтобы обсудить с руководителями местного самоуправления напряженность, возникшую вокруг монументов, и разъяснить решение правительства, почему монументы, установленные советской властью, необходимо убрать из публичного пространства», – сказала премьер-министр Кая Каллас.

«Правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать таким образом, который для Эстонии не ассоциируется со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживает войну в Украине. Память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия, направленных против других национальностей или людей. Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу», – сказала премьер-министр.