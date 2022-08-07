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В районе Кристийне начинается восстановительный ремонт внутриквартальных дорог

BNS
В районе Кристийне начинается восстановительный ремонт внутриквартальных дорог
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Дорожные работы.
Дорожные работы. Фото: Margus Ansu

В таллиннском районе Кристийне в понедельник, 8 августа начинается восстановительный ремонт внутриквартальных дорог – на территории детского сада «Канникезе» и на улице Виу, сообщила BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, в этом году в рамках ежегодного ремонта внутриквартальных дорог будет приведено в порядок около 60 объектов по всему городу.

«В то время как крупные изменения в городском пространстве требуют проектирования и более длительного процесса, небольшие работы мы по возможности осуществляем в рамках восстановительного ремонта – будь то снижение высоты бордюров или дополнительное озеленение», – уточнил Свет.

В ходе восстановительного ремонта в районе Кристийне будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки. Помимо этого, запланированы санитарная обрезка деревьев и работы по озеленению.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, детские сады «Лепатрийну», «Куллеркупу» и «Канникезе» уже оборудованы новой системой наружного освещения.

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