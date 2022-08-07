СМИ: Израиль и палестинские джихадисты готовы к перемирию

Израиль и палестинские джихадисты готовы соблюдать перемирие в секторе Газа с воскресенья, 7 августа, – в соответствии с предложением Каира, передало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство AFP, которое цитирует египетский источник в органах безопасности, в свою очередь также сообщило, что «израильская сторона согласилась» на условия Каира. По данным AFP, палестинское радикальное движение «Исламский джихад» в свою очередь указало, что ведутся переговоры о прекращении огня. На высшем уровне ведутся переговоры с целью достижения спокойствия. Сопротивление не прекратится, если то, что палестинцы воспринимают как «агрессию и преступления» со стороны Израиля, «не прекратятся», отметил собеседник агентства.

Перемирие может вступить в силу в 20.00 по местному времени (22.00 GMT +2), уточнило агентство Reuters со ссылкой на палестинского представителя, знакомого с египетскими посредническими усилиями.

Операция Израиля против «Исламского джихада»

Израильские военные 5 августа начали крупную операцию против «Исламского джихада» под кодовым названием «Рассвет». В результате был убит командующий этой радикальной группировки Тайсир аль-Джабари и другие члены руководства «Исламского джихада».

По Израилю выпущены джихадистами около 600 ракет