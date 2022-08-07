Mondo проведет в Пайде на фестивале мнений дискуссию на русском языке по теме Украины

Об этом BNS сообщили в некоммерческом объединении, отметив, что в рамках фестиваля на площади Keskväljak в районе Валлимяэ в Пайде, 12 августа в 18 часов начнется дискуссия по теме «Взгляд на Украину: что дальше?».

Речь пойдет о том, какая помощь нужна Украине сегодня - и какая помощь понадобится в более отдаленной перспективе. В дискуссии примут участие прибывшие с визитом в Эстонию давние партнеры Mondo, сотрудники организации гуманитарной помощи «Восток SOS”, посол Эстонии в Украине и руководитель украинского направления в Mondo.

Будут затронуты такие вопросы как нанесенная обществу войной травма, вызовы, стоящие перед сферой оказания гуманитарной помощи, планы по восстановлению Украины.

«Восток SOS постоянно работает в Украине вот уже восемь лет, с самого начала войны. На фестиваль мнений в Эстонию приедут именно те, кто во время войны оказывает людям помощь в Украине. У нас будет возможность задать им вопросы, узнать об их опыте. Дискуссия поможет сформулировать идеи о том, какая помощь нужна Украине сейчас и в будущем, чем могут помочь жители Эстонии», - пояснила руководитель украинского направления Mondo Вероника Свищ.

В фестивале мнений в Пайде примут участие руководитель «Восток SOS» Юлия Красильникова, эксперт организации в сфере образования Оксана Куянцева, посол Эстонии в Украине Каймо Кууск и Вероника Свищ. Модератором беседы выступит политик Евгений Осиновский. Дискуссия пройдет на русском языке с синхронным переводом на эстонский язык.