Опубликованный доклад не означает, что «Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками», отмечается в письме правозащитников, пишет Deutsche Welle.
Amnesty International извинилась за доклад с обвинениями в адрес ВСУ
Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) принесла частичные извинения за свой отчет, в котором обвинила Украину в том, что военные подвергают опасности мирных жителей. «Amnesty International глубоко сожалеет о гневе и ярости, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике украинских военных», – говорится в электронном письме, на которое ссылается агентство Reuters в воскресенье, 7 августа.
При этом правозащитники не намерены отказываться от выводов, изложенных в отчете. «Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем свои выводы, мы сожалеем о причиненной боли», – указывается в заявлении.
AI сообщила, что в 19 населенных пунктах, которые посетили правозащитники, украинские войска находились рядом с мирными жителями, подвергая их риску российских обстрелов. «Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, и что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны», – говорится в письме. «Мы должны сказать предельно ясно: ничто из того, что мы задокументировали в действиях украинских сил, никоим образом не оправдывает российские нарушения».
Резонансный доклад Amnesty International
4 августа AI опубликовало доклад под названием «Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей». В нем правозащитники заявили, что подразделения ВСУ неоднократно размещали свою технику и вели огонь с позиций в жилых кварталах, на территории школ и больниц, подвергая опасности гражданское население.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отчет правозащитников, заявил, что Amnesty International «пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву». «Нет и не может быть даже гипотетически ни одного условия, по которому какой-либо российский удар по Украине становится оправданным Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться», – указал Зеленский.
Директор украинского офиса AI уволилась в знак несогласия
Директор украинского офиса правозащитной организации Amnesty International (AI) Оксана Покальчук объявила о своем увольнении на следующий день после публикации отчета AI. По ее словам, в украинском офисе до последнего момента надеялись, что им удастся донести до Amnesty свое мнение, что организация учтет и позицию Министерства обороны Украины. Выпущенный же в итоге доклад, по ее словам, "звучал как поддержка российских нарративов" и «стал инструментом российской пропаганды».
«Мне больно это признавать, но руководство Amnesty International и я разошлись ценностно», – написала Покальчук в обращении, опубликованном в Facebook. «Если вы не живете в стране, в которую вторглись захватчики и разрывают ее на части, вы, наверное, не понимаете, каково это - осуждать армию защитников», – отметила она.