Фото с палубы ⟩ Служба на десантном корабле требует просыпаться в кромешной тьме

Розсковски объясняет, что, хотя на корабле существует определенный распорядок дня, не каждый день одинаков. Обычный рабочий день сначала начинается со встречи, на которой он обсуждает насущные вопросы со служащими своего отдела, а затем направляется на рабочий пост.

Продолжительность смены зависит от того, сколько человек находится на корабле в данный момент, но в большинстве случаев она составляет четыре, восемь или 12 часов. Также могут быть моменты, когда рабочий день начинается в кромешной тьме. «Иногда мне приходится вставать в три часа ночи, чтобы идти на работу», — сказал Розсковски.

Карабканье по лестнице

Розсковски говорит, что ему приходится подниматься и спускаться по лестницам корабля десятки раз в день. Однако эти лестницы чрезвычайно узкие, крутые и шаткие. «Это очень полезно для моих ног», — сказал Розсковски. Подъем по лестнице может быть нелегким испытанием для обычного человека, но опытный военнослужащий передвигается по скользким ступеням быстро и уверенно.

Он добавил, что, конечно, немало людей спотыкались и падали на лестнице. На вопрос, как он так быстро передвигается по лестнице, он в шутку ответил, что сначала молится, а потом ступает.