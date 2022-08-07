Фото с палубы ⟩ Служба на десантном корабле требует просыпаться в кромешной тьме

Так как на десантном корабле много людей, места на корабле осталось немного. По словам Дэвиса, они к этому уже привыкли, а сослуживцы стали для него второй семьей. «Нас восемь батальонов, или около 600 морских пехотинцев. Может, на корабле и тесно, но мы уже стали одной семьей».
В качестве морского пехотинца он остается на корабле временно — продолжительность одной ротации обычно составляет полгода. Дэвис заявил, что иногда он тоже тоскует по дому. «Всегда трудно быть далеко от дома, но тогда я напоминаю себе о своих целях и задачах здесь, на корабле, и это помогает».
Десантный корабь USS Gunston Hall
Розсковски поясняет, что десантный корабль используется для перевозки как техники военно-морского флота, так и различных грузов и оборудования. Корабль в основном используется в десантных операциях, а это значит, что в операции задействованы как морские, так и сухопутные силы.
«Десантный корабль имеет долгую историю, поэтому ему довелось участвовать в различных военных операциях, например, в Ираке и на Ближнем Востоке», — пояснил Розсковски. Капрал Дэвис добавил, что преимущество корабля в том, что он может находиться близко к берегу и на нем легче переправлять груз на сушу.
USS Gunston Hall входит в состав десантно-штурмового подразделения Kearsarge, в состав которого входят еще два десантных корабля. Прибытие десантного корабля в Таллинн знаменует собой первое соединение всех трех кораблей в Балтийском море за время их текущей ротации.
В то время как Gunston Hall посещает Таллинн, Kearsarge посещает Хельсинки. Арлингтон, в своюочередь, посещает Стокгольм. Эти визиты в порты демонстрируют приверженность США работе с ключевыми союзниками и партнерами по НАТО для поддержания безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря.