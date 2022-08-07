В одной из песочниц всемирно известного Центрального парка в Нью-Йорке появилась необычная скульптура красного Владимира Путина, сидящего на игрушечном танке.
Фото ⟩ Во всемирно известном парке появился Путин на маленьком танке
Фигура президента России на маленьком танке привлекает внимание детей, играющих на детской площадке. Как видно по фотографиям, некоторые дети направляют на хозяина Кремля водяной пистолет, а кто-то посыпает и кормит его песком.
Дети могут и не понять, что имеют дело со скульптурой российского президента, ответственного за развязывание кровопролитной войны в Украине, но взрослые распознают в ней Путина безошибочно.
Оказалось, что автором арт-проекта является известный французский художник Джеймс Коломина.
«Смысл этой скульптуры – осуждение абсурдности войны, она подчеркивает мужество детей, когда они сталкиваются с насильственными, катастрофическими ситуациями, вызванными кем-то другим», – написал уличный художник в посте в Instagram.
Скульптура выполнена из пластика и останется в главном парке Нью-Йорка еще на некоторое время.