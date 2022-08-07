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Фото ⟩ Во всемирно известном парке появился Путин на маленьком танке

rus.postimees.ee
Во всемирно известном парке появился Путин на маленьком танке
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Скульптура Путина в Нью-Йорке. REUTERS/Andrew Kelly
Скульптура Путина в Нью-Йорке. REUTERS/Andrew Kelly Фото: ANDREW KELLY

В одной из песочниц всемирно известного Центрального парка в Нью-Йорке появилась необычная скульптура красного Владимира Путина, сидящего на игрушечном танке.

Фигура президента России на маленьком танке привлекает внимание детей, играющих на детской площадке. Как видно по фотографиям, некоторые дети направляют на хозяина Кремля водяной пистолет, а кто-то посыпает и кормит его песком.

Скульптура Путина на мини-танке на детской площадке Центрального парка в центре внимания играющих там детей, которые проделывают с ним самые разные трюки. REUTERS/Andrew Kelly
Скульптура Путина на мини-танке на детской площадке Центрального парка в центре внимания играющих там детей, которые проделывают с ним самые разные трюки. REUTERS/Andrew Kelly Фото: ANDREW KELLY

Дети могут и не понять, что имеют дело со скульптурой российского президента, ответственного за развязывание кровопролитной войны в Украине, но взрослые распознают в ней Путина безошибочно.

Оказалось, что автором арт-проекта является известный французский художник Джеймс Коломина.

«Смысл этой скульптуры – осуждение абсурдности войны, она подчеркивает мужество детей, когда они сталкиваются с насильственными, катастрофическими ситуациями, вызванными кем-то другим», – написал уличный художник в посте в Instagram.

Ребенок приставляет дуло игрушечного постолета к веску красной скульптуры Путина. REUTERS/Andrew Kelly
Ребенок приставляет дуло игрушечного постолета к веску красной скульптуры Путина. REUTERS/Andrew Kelly Фото: ANDREW KELLY

Скульптура выполнена из пластика и останется в главном парке Нью-Йорка еще на некоторое время.

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