Уличный опрос ⟩ От «мне по барабану» до «стоит сохранить»: мнения нарвитян, не дежурящих у танка-монумента, расходятся

Ольга считает, что переносить танк даже в музей неправильно: «Ленин уже там стоит».

По мнению Варвары, монументы, если их уже установили, нужно сохранять, потому что смысл не в самом памятнике или в том, что он символизировал, когда его поставили, а в том, как его преподносят сейчас.

По словам Федора, памятник убирать не нужно, потому что нигде в мире больше не осталось таких памятников. «Я сам из Польши и у нас нет таких танков. А были», – говорит он.

Рудольф прожил всю свою жизнь в Нарве и много раз проезжал мимо памятника. Никаких плохих ассоциаций он у него не вызывает. «Да, воевали люди, да погибли. Ну стоит памятник. Никаких других чувств по отношению к нему не исптываю», – говорит он.

По мнению Елизаветы, танк символизирует то, что многие люди, несмотря на личные конфликты и обиды, объединились, чтобы побороть общее зло.

Лолита относится к переносу танка отрицательно, потому что люди привыкли, что памятник стоит на месте. По ее словам, в праздники горожане приходят, чтобы возложить к нему цветы. «Если танка не будет, то куда их нести?» – задается она вопросом.

Татьяна тоже считает, что танк нужно оставить, потому что жители Нарвы к нему привыкли, это их память.

Николай передал бы танк России. «Он российский. Почему Эстония забирает его себе? Пускай они [россияне] у себя его там ставят», – считает он. На вопрос, что для него символизирует танк, Николай отвечает: «Мне, честно говоря, по барабану». Мужчина добавил, что это символ для тех, кто воевал.

«Кому он мешает?» – спрашивает Ирина. Она отмечает, что есть много разных памятников для разных людей, никакого политического смысла в нарвский танк никогда не вкладывали. На вопрос журналиста, не вкладывают ли в танк политический смысл родственники тех, кого в советское время депортировали, Ирина отвечает, что ту боль надо забывать. «Через годы нельзя это нести. Сейчас другое время и другая жизнь», – говорит она.