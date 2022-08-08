Уличный опрос ⟩ От «мне по барабану» до «стоит сохранить»: мнения нарвитян, не дежурящих у танка-памятника, расходятся

Ольга считает, что переносить танк даже в музей неправильно: «Ленин уже там стоит».

По мнению Варвары, монументы, если их уже установили, нужно сохранять, потому что смысл не в самом памятнике или в том, что он символизировал, когда его поставили, а в том, как его преподносят сейчас.

По словам Федора, памятник убирать не нужно, потому что нигде в мире больше не осталось таких памятников. «Я сам из Польши и у нас нет таких танков. А были», – говорит он.

Рудольф прожил всю свою жизнь в Нарве и много раз проезжал мимо памятника. Никаких неприятных ассоциаций он не вызывает. «Да, воевали люди, да погибли. Ну стоит памятник. Никаких других чувств по отношению к нему не исптываю», – говорит он.

По мнению Елизаветы, танк символизирует то, что многие люди, несмотря на личные конфликты и обиды, объединились, чтобы побороть общее зло.

Лолита относится к переносу танка отрицательно, потому что люди привыкли, что памятник стоит на месте. По ее словам, в праздники горожане приходят, чтобы возложить к нему цветы. «Если танка не будет, куда их нести?» – задается она вопросом.

Татьяна тоже считает, что танк нужно оставить, потому что жители Нарвы к нему привыкли, это их память.