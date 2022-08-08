Благодаря успешному турниру Кая Канепи поднялась в рейтинговой таблице

То, что Канепи прошла в финал турнира уровня WTA 250 пополнило карман теннисистки на 19 750 долларов США (из этого вычтут налоги), а также 180 пунктами для рейтинговой таблицы.

Дополнительные баллы обозначают также и то, что наша теннисистка поднялась в мировом рейтинге на шесть позиций и теперь расположилась на 31-м месте. Так высоко Канепи была в последний раз в мае 2014 года.

Это также очень важно и с учетом ближайших недель, поскольку тем самым Кайя избежала серьезных соперниц в первых двух предварительных играх последнего крупного турнира этого года (посев для US Open ведется среди 32 лучших спортменов).

Следующая встреча эстонской теннисистки должна состояться в Торонто на турнире WTA 1000, на котором она выйдет против бывшей первой ракетки мира Наоми Осака (WTA 41).