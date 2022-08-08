Несмотря на то, что на теннисном турнире Citi Open второй ракетке Эстонии Кай Канепи (WTA 37) пришлось признать поражение от россиянки Людмилы Самсоновой (WTA 60) 6:4, 3:6, 3:6, на лице эстонки можно увидеть улыбку.
Благодаря успешному турниру Кая Канепи поднялась в рейтинговой таблице
То, что Канепи прошла в финал турнира уровня WTA 250 пополнило карман теннисистки на 19 750 долларов США (из этого вычтут налоги), а также 180 пунктами для рейтинговой таблицы.
Дополнительные баллы обозначают также и то, что наша теннисистка поднялась в мировом рейтинге на шесть позиций и теперь расположилась на 31-м месте. Так высоко Канепи была в последний раз в мае 2014 года.
Это также очень важно и с учетом ближайших недель, поскольку тем самым Кайя избежала серьезных соперниц в первых двух предварительных играх последнего крупного турнира этого года (посев для US Open ведется среди 32 лучших спортменов).
Следующая встреча эстонской теннисистки должна состояться в Торонто на турнире WTA 1000, на котором она выйдет против бывшей первой ракетки мира Наоми Осака (WTA 41).
Однако непосредственно по завершении финала Citi Open вообще неясно, поедет ли Кайя Канепи в Канаду вообще. Дело в том, что в решающем сете она просила медицинскую паузу, поскольку не могла в последней игре работать в полную силу.