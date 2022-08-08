В воскресенье около 21:00 в волости Мульги вылетел с дороги и опрокинулся набок автомобиль BMW X5, в котором находились три пьяных человека.
Фото ⟩ Автомобиль BMW с тремя пьяными мужчинами закончил свой путь в зарослях кустарника
Автомобиль BMW с тремя пьяными мужчинами закончил свой путь в зарослях кустарника
Как пишет Sakala, ДТП произошло на 70-м километре шоссе Имавере – Вильянди – Каркси-Нуйа. По первоначальным данным, в машине, кроме трех мужчин, никого не было.
Пострадавшим оказали первую помощь на месте происшествия, в госпитализации они не нуждались. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.