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Фото ⟩ Автомобиль BMW с тремя пьяными мужчинами закончил свой путь в зарослях кустарника

rus.postimees.ee
Автомобиль BMW с тремя пьяными мужчинами закончил свой путь в зарослях кустарника
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В воскресенье около 21:00 в волости Мульги вылетел с дороги и опрокинулся набок автомобиль BMW X5, в котором находились три пьяных человека.

Как пишет Sakala, ДТП произошло на 70-м километре шоссе Имавере – Вильянди – Каркси-Нуйа. По первоначальным данным, в машине, кроме трех мужчин, никого не было.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте происшествия, в госпитализации они не нуждались. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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