Занявшая на чемпионате мира для взрослых седьмое место Кармен Бруус поставила первоначальную планку на высоту 1,75 и преодолела ее в первой же попытке. Первая ошибка произошла на высоте 1,85, однако во второй попытке эстонка успешно покорила высоту.
Кармен Бруус завоевала золотую медаль на чемпионате мира U20
Кармен Бруус завоевала золотую медаль на чемпионате мира U20
Начиная с отметки 1,93 за медали остались бороться три легкоатлетки: Кармен Бруус, Бритт Веэрман и Ангелина Топик. Веэрман преодолела высоту с первой попытки, остальным спортсменкам потребовалось два захода.
На высоте 1,95 все соревнующиеся за медаль спортсменки совершили по две неудачные попытки. Топик и Веэрман не справились и на третьей. К тому моменту эстонка уже обеспечила себе бронзу, но на последней попытке она преодолела планку и завоевала тем самым золотую медаль юниорского чемпионата мира (U20).
Эстонка попробовала установить также личный рекорд и мировой рекорд в классе U18, поставив планку на высоту 1,97, но все три попытки оказались неудачными.
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