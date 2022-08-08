Кармен Бруус завоевала золотую медаль на чемпионате мира U20

Начиная с отметки 1,93 за медали остались бороться три легкоатлетки: Кармен Бруус, Бритт Веэрман и Ангелина Топик. Веэрман преодолела высоту с первой попытки, остальным спортсменкам потребовалось два захода.

На высоте 1,95 все соревнующиеся за медаль спортсменки совершили по две неудачные попытки. Топик и Веэрман не справились и на третьей. К тому моменту эстонка уже обеспечила себе бронзу, но на последней попытке она преодолела планку и завоевала тем самым золотую медаль юниорского чемпионата мира (U20).