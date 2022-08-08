Согласно представленному в июле отчету, инфляция в 19 странах еврозоны, по сравнению с прошлым годом, составила почти 9%, при этом в Эстонии – более 22,7%, что является самым высоким показателем. Почему так случилось и как бороться с инфляцией, размышляет политик, депутат горсобрания Маарду и лидер избирательного союза «Голос Маарду», PhD Николай Дегтяренко.
Рецепт борьбы с инфляцией от маардуского политика Николая Дегтяренко
Какие источники пополняют реку эстонской инфляции
Инфляция – это избыток денег в экономике, которые она не способна, скажем так, переварить. С одной стороны, ситуация выглядит абсурдной: денег много, а бедных еще больше. И чем больше непереваренных денег, тем выше инфляция. Но давайте разберемся, что это за «лишние» деньги и почему в Эстонии их так много?
- Эстонская финансовая система – лишь часть глобальной финансовой системы, она напрямую зависит от политики Европейского центробанка. А в последние годы этот он был занят именно тем, что накачивал европейскую экономику деньгами, чтобы смягчить последствия финансового кризиса и пандемии коронавируса. Это миллиарды евро для Италии и Испании, которые оказались в долговой яме, это и долговой кризис в Греции, в которую тремя пакетами помощи из Евросоюза отправили 323 млрд евро. Последней точкой стала коронавирусная вакханалия, когда Евросоюз решил потратить 2,39 трлн евро, чтобы компенсировать потери экономики стран-членов. Понятно, что часть этих денег оказалась в Эстонии и раздула инфляционные пузыри.
- В Эстонии долгое время были правительства, которые проводили монетарную политику, направленную на сокращение расходов и рост доходов. При бывшем премьер-министре Юри Ратасе все изменилось: идеология левого популизма диктовала стремительный рост расходов. И экономика Эстонии пошла вразнос. Деньги раздавались направо и налево, нередко по принципу «рука руку моет», что породило целую серию антикоррупционных расследований. Ситуация с бюджетом еще больше ухудшилась после повышения акцизов на алкоголь и попыток ввести сахарный налог. При стабильном уровне денежной массы новые налоги всегда провоцируют инфляцию. Безудержное кредитование предприятий в обмен на лояльность Центристской партии привело к перегреву экономики. Реформа второй пенсионной системы еще добавила миллионы евро, хлынувшие из пенсионных сбережений на потребительский рынок. Это же привело к быстрому росту цен на недвижимость.
- Много вопросов вызвала политика правительства Юри Ратаса в сфере энергетики, когда в Ида-Вирумаа друг за другос стали выбывать мощности по производству электроэнергии из сланца без их замещения. В условиях монополии на рынке электроэнергии известной государственной компании произошел резкий скачок цен на электричество, усугубившийся ростом цен на мировом рынке энергоносителей. Сегодня именно тарифы на тепло и электроэнергию, выросшие почти на 70%, служат главным драйвером инфляции в Эстонии.
- Еще один источник инфляции – высокий уровень зарплат государственных и муниципальных служащих: так, зарплата мэра Таллинна Михаила Кылварта за два года выросла на 20% и составила 7222 евро в месяц. Для сравнения: у президента Эстонии Алара Кариса зарплата 7303 евро. Зарплата мэра Маарду Архипова с учетом ежемесячной доплаты также выросла и составляет 4680 евро в месяц. При этом учителя в Таллинне имеют ставку 1412 евро, а воспитатели в детских садах Маарду – 1285 евро.
- Из-за санкционной войны между ЕС и Россией страны Балтии рискуют оказаться в логистическом тупике, поэтому рост транспортных расходов и сбои в цепочках поставок также стимулируют рост цен на доставляемую продукцию.
- Есть и скрытая причина высокой инфляции в Эстонии - преступные деньги. Здесь и отмывание денег в эстонских филиалах европейских банков, что давно освещается прессой. И преступные схемы в эстонских кредитно-сберегательных кооперативах.
Лекарство от инфляции
Конечно, инфляция по-разному сказывается на благополучии разных субъектов экономической деятельности. Для предпринимателей – это рост расходов, что приводит к удорожанию их продукции и услуг и к сокращению объемов производства. Для рядовых потребителей – это рост цен на товары и услуги, что опустошает кошельки и банковские счета. Чтобы сохранить реальные доходы, зарплаты, пенсии и пособия должны расти на коэффициент, превышающий показатель инфляции, то есть сегодня почти на 25%. Но парадокс в том, что такое повышение доходов лишь подстегнет инфляцию. Как же можно победить инфляционный стресс, который грозит вогнать в депрессию и эстонскую экономику, близкую к рецессии, и эстонское общество, заглянувшее в лицо бедности?
Многое зависит от Брюсселя: только изменение политики Европейского центробанка может радикально оздоровить финансовую ситуацию в еврозоне. Однако Эстонии не стоит ждать манны небесной, а действовать энергично, теми средствами, которые есть. Правительство Эстонии может повлиять на ситуацию, например, предлагая людям возможность участвовать в первичных публичных предложениях акций госкомпаний, как это было в случае с Tallinna Sadam. У государства все еще слишком много активов в Эстонии, которые можно было бы приватизировать. Совершенно непонятно, почему государство не предлагает эстонским мелким инвесторам возможность купить госдолг Эстонии, например, в США это очень популярно. В сегодняшней ситуации правительство могло бы также подумать о включении денег эстонских частных инвесторов в инициированные государством проекты в области недвижимости и инфраструктуры, предоставив инвесторам государственную гарантию. Все эти шаги приведут к выкачиванию крупных сумм с перегретого рынка. Государство должно решительно вмешаться в ситуацию на рынке электроэнергии. В Норвегии, откуда Эстония также получает электроэнергию и с которой мы связаны через биржу электроэнергии Nordpool, уже публично говорят, что Nordpool попал в руки финансовых спекулянтов и что туда должны быть отправлены норвежские государственные аудиторы для проверки ситуации.
Нужно менять налоговую политику, например, путем снижения подоходного налога для низкооплачиваемых категорий работников. В Эстонии следует покончить с монополиями в любой сфере деятельности, где в отсутствие конкуренции монополист имеет право диктовать свои цены. Хороший способ снизить инфляцию – наращивание в ВВП доли продукции цифровой экономики.
И, наконец, эстонское государство должно продолжать усилия по борьбе с беспрецедентным потоком криминальных денег в экономику Эстонии, что часто связано с политической коррупцией.
С другой стороны, инфляция – это не катастрофа, а повод запустить перезагрузку экономики!