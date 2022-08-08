Рецепт борьбы с инфляцией от маардуского политика Николая Дегтяренко

Лекарство от инфляции

Конечно, инфляция по-разному сказывается на благополучии разных субъектов экономической деятельности. Для предпринимателей – это рост расходов, что приводит к удорожанию их продукции и услуг и к сокращению объемов производства. Для рядовых потребителей – это рост цен на товары и услуги, что опустошает кошельки и банковские счета. Чтобы сохранить реальные доходы, зарплаты, пенсии и пособия должны расти на коэффициент, превышающий показатель инфляции, то есть сегодня почти на 25%. Но парадокс в том, что такое повышение доходов лишь подстегнет инфляцию. Как же можно победить инфляционный стресс, который грозит вогнать в депрессию и эстонскую экономику, близкую к рецессии, и эстонское общество, заглянувшее в лицо бедности?

Многое зависит от Брюсселя: только изменение политики Европейского центробанка может радикально оздоровить финансовую ситуацию в еврозоне. Однако Эстонии не стоит ждать манны небесной, а действовать энергично, теми средствами, которые есть. Правительство Эстонии может повлиять на ситуацию, например, предлагая людям возможность участвовать в первичных публичных предложениях акций госкомпаний, как это было в случае с Tallinna Sadam. У государства все еще слишком много активов в Эстонии, которые можно было бы приватизировать. Совершенно непонятно, почему государство не предлагает эстонским мелким инвесторам возможность купить госдолг Эстонии, например, в США это очень популярно. В сегодняшней ситуации правительство могло бы также подумать о включении денег эстонских частных инвесторов в инициированные государством проекты в области недвижимости и инфраструктуры, предоставив инвесторам государственную гарантию. Все эти шаги приведут к выкачиванию крупных сумм с перегретого рынка. Государство должно решительно вмешаться в ситуацию на рынке электроэнергии. В Норвегии, откуда Эстония также получает электроэнергию и с которой мы связаны через биржу электроэнергии Nordpool, уже публично говорят, что Nordpool попал в руки финансовых спекулянтов и что туда должны быть отправлены норвежские государственные аудиторы для проверки ситуации.

Нужно менять налоговую политику, например, путем снижения подоходного налога для низкооплачиваемых категорий работников. В Эстонии следует покончить с монополиями в любой сфере деятельности, где в отсутствие конкуренции монополист имеет право диктовать свои цены. Хороший способ снизить инфляцию – наращивание в ВВП доли продукции цифровой экономики.

И, наконец, эстонское государство должно продолжать усилия по борьбе с беспрецедентным потоком криминальных денег в экономику Эстонии, что часто связано с политической коррупцией.