Я прочитал статью уважаемого коллеги Марта Эйнасто о Таллиннской больнице (PM 21–27 июля) и искренне благодарен ему за исчерпывающее и содержательное выступление. Как человек, вовлеченный в процесс создания Таллиннской больницы, я позволю себе прокомментировать мифы, перечисленные в статье Эйнасто.
Аркадий Попов ⟩ Еще по поводу мифов о Таллиннской больнице
Первый из них касался области обслуживания Таллиннской больницы. Уже сейчас зона обслуживания Северо-Эстонской региональной и Таллиннской детской больниц, а также уездных учреждений за пределами Харьюмаа охватывает ту часть населения/территории, которую должна будет обслуживать Таллиннская больница. «Область обслуживания» – относительно расплывчатое понятие, которое не характеризует на сто процентов распределение пациентов. Согласно плану развития больничной сети, высший уровень специализированной медицинской помощи – от квалифицированного персонала до самого современного оборудования – будет сосредоточен в крупных центрах, то есть районных и центральных больницах. Вряд ли нынешняя система здравоохранения кардинально изменится в будущем.
Уже сегодня и Ляэне-Таллиннская центральная больница (LTKH, LääneTallinna Keskhaigla), и Ида-Таллиннская центральная больница (ITK, IdaTallinna Keskhaigla) обслуживают пациентов не только из Таллинна и Харьюмаа, но и из Пярнумаа, Ляэнемаа, Рапламаа и других уездов. Мы оказываем гинекологическую и акушерскую помощь всему региону Северной Эстонии, включая острова. Мы предлагаем лечение диализом пациентам из самых разных уездов. Кроме того, в LTKH со всей Эстонии приезжают лечиться больные рассеянным склерозом. Инфекционная клиника LTKH обслуживает пациентов с инфекционными заболеваниями во всем регионе Северной Эстонии. Логично, что эта схема сохранится и после завершения строительства Таллиннской больницы.
Другой миф указывал на то, что с открытием Таллиннской больницы все амбулаторные специализированные услуги будут сосредоточены в Ласнамяэ. На самом деле в составе Таллиннской больницы планируется сохранить современные и недавно построенные центры амбулаторных услуг в разных частях Таллинна. Это Центр здоровья Хааберсти, поликлиника в Мустамяэ, Центр здоровья Пыхья-Таллинна, а также Центр здоровья, создаваемый на базе корпуса поликлиники Магдалеэна Восточно-Таллиннской центральной больницы в центре города. Только в этих поликлиниках, первые три из которых в настоящее время принадлежат LTKH, при реализации проекта Таллиннской больницы будет обеспечено около 130 000 посещений в год. В Ласнамяэ планируется перевести только те амбулаторные приемы, которые в настоящее время проводятся в главных корпусах ITK и LTKH.
Третьим важным пунктом является транспорт. Нет сомнений, хорошая доступность станет одной из предпосылок для успешной работы Таллиннской больницы. Лаагнаское шоссе и Нарвское шоссе, а также строящиеся дороги должны это обеспечить.
В-четвертых, я бы подчеркнул, что план вовсе не предполагает конкуренцию с уникальными услугами региональной больницы, такими как кардио- или нейрохирургия. Новая больница будет работать согласно функциональному плану развития, утвержденному более трех лет назад.
В-пятых, трудно обсуждать вопрос, можно ли построить Таллиннскую больницу по частям или сразу. Проект предусматривает объединение двух больниц, когда два крупных медицинских учреждения должны уйти под одну крышу. Постепенный переход не обеспечит устойчивого развития, что снизит мотивацию медработников. Факторы, мешающие завершению, всего проекта, будут появляться снова и снова.
Шестой миф касался персонала. В настоящее время мы можем подтвердить, что при слиянии двух центральных больниц их персонал будет объединен. Потребность в дополнительном персонале довольно скромная.
Давно известно, что в Эстонии не хватает квалифицированных медицинских кадров. Борьба за них привела к конкуренции медицинских учреждений. Многие наши сотрудники работают по совместительству в разных больницах. Если бы в Северо-Эстонском регионе осталась только одна крупная больница, наверняка бы возникли проблемы с укомплектованием. Избежать этого можно, поддерживая конкуренцию крупных больниц.
Седьмой и последний пункт апеллировал к войне. Я согласен, что в случае бомбового удара нет большой разницы, сколько лечебных учреждений в городе – они все станут мишенями для ударов. Чем лучше мы подготовимся, тем эффективнее будем оказывать медицинскую помощь в условиях войны.
Я был в израильских больницах и видел, как при бомбежке врачи и медсестры молниеносно эвакуируются на минус-первый и минус-второй этажи, где бесперебойно продолжают работу. Так удается избежать жертв среди пациентов и персонала. Это эффективное решение планируется использовать и в Таллиннской больнице. У меня нет никаких сомнений, что это единственно верный путь.
Таллиннская больница имеет сверхважное значение для системы здравоохранения Эстонии. Это проект века, реализация которого является вопросом жизни и здоровья для населения Северной Эстонии. У нас нет иного выбора, кроме как идти вперед.