Аркадий Попов ⟩ Еще по поводу мифов о Таллиннской больнице

Первый из них касался области обслуживания Таллиннской больницы. Уже сейчас зона обслуживания Северо-Эстонской региональной и Таллиннской детской больниц, а также уездных учреждений за пределами Харьюмаа охватывает ту часть населения/территории, которую должна будет обслуживать Таллиннская больница. «Область обслуживания» – относительно расплывчатое понятие, которое не характеризует на сто процентов распределение пациентов. Согласно плану развития больничной сети, высший уровень специализированной медицинской помощи – от квалифицированного персонала до самого современного оборудования – будет сосредоточен в крупных центрах, то есть районных и центральных больницах. Вряд ли нынешняя система здравоохранения кардинально изменится в будущем.

Уже сегодня и Ляэне-Таллиннская центральная больница (LTKH, LääneTallinna Keskhaigla), и Ида-Таллиннская центральная больница (ITK, IdaTallinna Keskhaigla) обслуживают пациентов не только из Таллинна и Харьюмаа, но и из Пярнумаа, Ляэнемаа, Рапламаа и других уездов. Мы оказываем гинекологическую и акушерскую помощь всему региону Северной Эстонии, включая острова. Мы предлагаем лечение диализом пациентам из самых разных уездов. Кроме того, в LTKH со всей Эстонии приезжают лечиться больные рассеянным склерозом. Инфекционная клиника LTKH обслуживает пациентов с инфекционными заболеваниями во всем регионе Северной Эстонии. Логично, что эта схема сохранится и после завершения строительства Таллиннской больницы.