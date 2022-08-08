Невыносимая легкость транспорта

Понятно, сторонники и владельцы гужевого транспорта не сдавались без боя, ведь плакали их инвестиции в сами средства передвижения, в инфраструктуру, вспомогательные сервисы. Менялась сама культура передвижения. Облик города. Даже углы домов.

Тем не менее, мы перебрались из конных столетий во время нынешнее. До сих пор оно казалось автомобильным. Но буквально на глазах машина стала сжиматься, усыхать – и вот уже по улицам снуют микромобили, их лихо обгоняют велосипеды и самокаты. Энергетический кризис перестал быть страшилкой фанатичных экологов, и проезжая мимо заправки, владелец машины смотрит с надеждой уже даже не на цены за топливо, а на оставшееся его количество в баке. Все больше семей легко обходятся одной машиной. А сараи и подвалы, специальные парковки, подъезды и дворы полны легкого транспорта всех мастей.

Нет смысла во взаимных нападках – будущее уже наступило. Мы не автомобилисты, велосипедисты, пользователи автобусов, мечтатели о трамвае. Эти роли легко, и скорее, приятно менять в зависимости от необходимости. Проблемы начинают казаться нерешаемыми, если готовности использовать разные виды транспорта нет. Если получение прав на управление автомобилем воспринимается как окончательный переход, выкуп себя из пешеходного рабства.