Один из моих любимых перекрестков в Тарту – улиц Ванемуйсе и Кастани. Выступающие к проезжей части углы домов скошены на первом этаже, открывая больший обзор подъезжающему извозчику, впереди которого бежит длинная и глупая лошадь. Извозчик мог раньше увидеть коллегу или пешехода, и уберечь их от попадания под лошадь. В этом месте удобно рассказывать детям о старом городе Тарту, об особенностях пространственного планирования прошлых столетий, о проблемах и прогрессе. И о том, как хорошо, что лошади покинули улицы наших городов, от чего те стали чище и безопаснее.
Невыносимая легкость транспорта
Понятно, сторонники и владельцы гужевого транспорта не сдавались без боя, ведь плакали их инвестиции в сами средства передвижения, в инфраструктуру, вспомогательные сервисы. Менялась сама культура передвижения. Облик города. Даже углы домов.
Тем не менее, мы перебрались из конных столетий во время нынешнее. До сих пор оно казалось автомобильным. Но буквально на глазах машина стала сжиматься, усыхать – и вот уже по улицам снуют микромобили, их лихо обгоняют велосипеды и самокаты. Энергетический кризис перестал быть страшилкой фанатичных экологов, и проезжая мимо заправки, владелец машины смотрит с надеждой уже даже не на цены за топливо, а на оставшееся его количество в баке. Все больше семей легко обходятся одной машиной. А сараи и подвалы, специальные парковки, подъезды и дворы полны легкого транспорта всех мастей.
Нет смысла во взаимных нападках – будущее уже наступило. Мы не автомобилисты, велосипедисты, пользователи автобусов, мечтатели о трамвае. Эти роли легко, и скорее, приятно менять в зависимости от необходимости. Проблемы начинают казаться нерешаемыми, если готовности использовать разные виды транспорта нет. Если получение прав на управление автомобилем воспринимается как окончательный переход, выкуп себя из пешеходного рабства.
Когда привычное время, за которое мы добираемся до одних и тех же мест, постоянно увеличивется, не стоит пенять на обгоняющего по велодорожке велосипедиста. Да, именно из-за этой дорожки скорость автомобильного потока сократилась. Но по ней все больше людей мчится в свое будущее, пока остальные стоят в пробке.
То, что инфраструктура и облик наших городов будут меняться – очевидно. То, что все меньше поездок будет совершаться на автомобиле – неизбежно. Развитие сетей легкого и всевозможного общественного транспорта обеспечит скорейшее, безопасное, выгодное и бережное по отношению к окружающей среде перемещение не только для детей. Разве так плохо, если городской ландшафт будет полон не рычащих и коптящих автомобилей, а резвых, весело звенящих велосипедов? Если успешный, здоровый, состоявшийся взрослый человек будет не хуже подростка уметь посмотреть в мобильном приложении, через сколько минут появится нужный автобус, когда погода или еще какие-то обстоятельства делают велопоездку нежелательной?
Незачем биться в жарких спорах. Мы равны перед лицом прогресса, без разницы в личных предпочтениях. Поехали в будущее. По велодорожке.