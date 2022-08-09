Убийство Сабрины в Старом городе: мы знаем, как выглядит жертва, но не ее историю

«Я никому больше не доверяю, – однажды без особых эмоций сказала мне одна из жертв торговли людьми. – Мне лгали, причиняли душевную боль»... Самым большим ее страхом было то, что кто-то из близких узнает, с чем она связала свою жизнь, поскольку меньше всего хотела причинять им боль и, вероятно, вызывать стыд.

То, отчего люди начинают заниматься проституцией, во многих смыслах очень схоже с насилием в близких отношениях. Наше общество в последнее время дозрело до того, что мы все реже спрашиваем у жертвы насилия в близких отношениях: «А почему ты не ушла (ушел), если тебя били и унижали?». Мы понимаем, что у человека не было выбора.

У проституции другой образ. Автоматическая предпосылка, что если человек не уходит, не сопротивляется, в слезах не молит о помощи, то, наверное, ему это нравится! Как разбить этот миф? Может, если каждый заглянет внутрь себя, подумает о тех моментах в собственной жизни, когда он был в наиболее уязвимой ситуации, совершал какие-то очень неправильные поступки?

Было бы вам комфортно, если бы кто-то в тот момент спросил: «А почему ты так сделал?» Особенно, если точный ответ на это вопрос никто не знает...

Хорошо было бы увидеть тогда свое лицо на страницах газет, по телевизору? Особенно, если ты изо всех сил стараешься удержать в тени свою личность или какой-то период своей жизни: от бабушек и дедушек, от матери и отца, от супруга, друзей. Также как и жертвы насилия в близких отношениях часто держат в тайне происходящее с ними за закрытыми дверьми. Как правило, близкие и не знают о том, в какой ситуации они оказались. У жертв своя легенда. Анонимность для них – это самое главное! Но гарантирована она лишь посредникам и клиентам, ведь те хотят жить.

А что, жертва не хочет жить? Вы же знаете только ее имя, но не ее историю...