Если бы убитая несколько недель назад в Старом городе гражданка иностранного государства была бы жертвой насилия в близких отношениях, то, вероятно, ее имя, гендерная идентичность и внешность не стали бы известны общественности. Клеймить таких нет привычки, пишет глава отдела помощи жертвам торговли людьми при Департаменте социального страхования Сирле Блумберг.
Убийство Сабрины в Старом городе: мы знаем, как выглядит жертва, но не ее историю
Почему же мы берем на себя право вести себя ровно противоположно – давать оценки и наклеивать ярлыки, когда речь идет о возможной жертве торговли людьми? Ведь именно такой, очевидно, и была темноволосая трансгендерная Сабрина с широкой улыбкой. Жертвой!
Необходимые возможным жертвам торговли людьми услуги предлагает Департамент социального страхования. К сожалению, Сабрина до нас не добралась. Мы уже не сможем ей помочь и не сможем ее защитить. Но в этом году мы помогли 26 лицам с признаками жертвы торговли людьми, проконсультировали их и обеспечили безопасной крышей над головой. Мы не скажем, кто они, не покажем их фотографии, не опубликуем их имена и не упомянем их гендерные особенности. Почему? Это важно лишь с той точки зрения, как к ним относиться. Чтобы понять их нужды. Осознать их самые большие страхи и то, чего они более всего стыдятся.
Мы имеем дело с особо уязвимыми людьми, чей путь к занятию проституцией зачастую был сопряжен с известными травмами в прошлом. Мы видим, насколько эти люди сломлены. До такой степени, что даже если бы захотели, то часто не осмелились и не сумели бы выбрать другую дорогу. Когда извилистый путь приводит их к нам, наша задача встать рядом с ними, выслушать их, предложить им помощь и поддержку. Мы не даем им оценок. А ярлыки к ним были приклеены и без нас.
«Я никому больше не доверяю, – однажды без особых эмоций сказала мне одна из жертв торговли людьми. – Мне лгали, причиняли душевную боль»... Самым большим ее страхом было то, что кто-то из близких узнает, с чем она связала свою жизнь, поскольку меньше всего хотела причинять им боль и, вероятно, вызывать стыд.
То, отчего люди начинают заниматься проституцией, во многих смыслах очень схоже с насилием в близких отношениях. Наше общество в последнее время дозрело до того, что мы все реже спрашиваем у жертвы насилия в близких отношениях: «А почему ты не ушла (ушел), если тебя били и унижали?». Мы понимаем, что у человека не было выбора.
У проституции другой образ. Автоматическая предпосылка, что если человек не уходит, не сопротивляется, в слезах не молит о помощи, то, наверное, ему это нравится! Как разбить этот миф? Может, если каждый заглянет внутрь себя, подумает о тех моментах в собственной жизни, когда он был в наиболее уязвимой ситуации, совершал какие-то очень неправильные поступки?
Было бы вам комфортно, если бы кто-то в тот момент спросил: «А почему ты так сделал?» Особенно, если точный ответ на это вопрос никто не знает...
Хорошо было бы увидеть тогда свое лицо на страницах газет, по телевизору? Особенно, если ты изо всех сил стараешься удержать в тени свою личность или какой-то период своей жизни: от бабушек и дедушек, от матери и отца, от супруга, друзей. Также как и жертвы насилия в близких отношениях часто держат в тайне происходящее с ними за закрытыми дверьми. Как правило, близкие и не знают о том, в какой ситуации они оказались. У жертв своя легенда. Анонимность для них – это самое главное! Но гарантирована она лишь посредникам и клиентам, ведь те хотят жить.
А что, жертва не хочет жить? Вы же знаете только ее имя, но не ее историю...
На линию по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми +372 6607 320 можно позвонить с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. Больше информации читайте здесь.