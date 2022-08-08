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Экс-президент Ильвес обучился стрельбе из пулемета

Эльмо Рийг
Экс-президент Ильвес обучился стрельбе из пулемета
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Член подразделения Юмера дружины Кайтселийта Сакала Тоомас Хендрик Ильвес отметил, что для разнообразия очень здорово побывать в роли ученика.
Член подразделения Юмера дружины Кайтселийта Сакала Тоомас Хендрик Ильвес отметил, что для разнообразия очень здорово побывать в роли ученика. Фото: Elmo Riig

В субботу члены подразделения «Юмера», относящегося к дружине Кайтселийта «Сакала» и их зарубежные сторонники собрались на традиционный учебный день на стрельбище Вялусте в Вильяндимаа.

Как сообщил Гуннар Теас, руководитель отдела коммуникаций Союза Обороны Эстонии дружины «Сакала», входящая в состав дружины группа «Юмера» является группой поддержки штаба, члены которой не хватаются первыми за оружие в любой ситуации, и именно поэтому важно время от времени вспоминать об основах и быть в курсе обновлений.

Когда Тоомас Хендрик Ильвес, член подразделения «Юмера», бывший президент Эстонии, получил приглашение на учебный день, он ни секунды не колебался и принял участие.

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