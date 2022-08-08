Экс-президент Ильвес обучился стрельбе из пулемета

Как сообщил Гуннар Теас, руководитель отдела коммуникаций Союза Обороны Эстонии дружины «Сакала», входящая в состав дружины группа «Юмера» является группой поддержки штаба, члены которой не хватаются первыми за оружие в любой ситуации, и именно поэтому важно время от времени вспоминать об основах и быть в курсе обновлений.