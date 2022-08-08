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В Финляндии убрали памятник, подаренный Советским Союзом

rus.postimees.ee
В Финляндии убрали памятник, подаренный Советским Союзом
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Украинские флаги на монументе «Мир во всем мире», 26 мая 2022 года.
Украинские флаги на монументе «Мир во всем мире», 26 мая 2022 года. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Советский памятник «Мир во всем мире» демонтировали в Хельсинки. Об этом пишет «Медуза».

Скульптура высотой 6,5 метра была подарена властями СССР в 1989 году, а открытие монумента состоялось в январе 1990 года, вскоре после падения Берлинской стены.

В ответ Хельсинки передал Москве скульптуру «Дети мира», которая находится в парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

Как пишет «Медуза», в Финляндии монумент неоднократно вызывал споры и подвергался атакам вандалов.

«Мир во всем мире» стоял на улице Хаканиеменранта в столице Финляндии. Формально его демонтаж объяснили реорганизацией движения на этой улице, а также прилегающей к ней площади.

Монумент отвезли на музейный склад, его дальнейшая судьба пока неизвестна. Однако уже ясно, что строительный проект не предусматривает возможную транспортировку обратно.

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