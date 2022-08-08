В Финляндии убрали памятник, подаренный Советским Союзом

Скульптура высотой 6,5 метра была подарена властями СССР в 1989 году, а открытие монумента состоялось в январе 1990 года, вскоре после падения Берлинской стены.

В ответ Хельсинки передал Москве скульптуру «Дети мира», которая находится в парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

Как пишет «Медуза», в Финляндии монумент неоднократно вызывал споры и подвергался атакам вандалов.

«Мир во всем мире» стоял на улице Хаканиеменранта в столице Финляндии. Формально его демонтаж объяснили реорганизацией движения на этой улице, а также прилегающей к ней площади.