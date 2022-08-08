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Дилемма с нарвским танком: мемориал или место распития шампанского после бракосочетания?

Postimees
Дилемма с нарвским танком: мемориал или место распития шампанского после бракосочетания?
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Рейн Анник утверждает, что, по мнению местных жителей, присутствие эстонского государства в Нарве минимально.
Рейн Анник утверждает, что, по мнению местных жителей, присутствие эстонского государства в Нарве минимально. Фото: Konstantin Sednev

Рейн Анник, несколько десятилетий занимавший должность начальника Нарвских сетей высоковольтных линий сланцевого бассейна, а после восстановления независимости Эстонии – еще и мэра Нарва-Йыэсуу, – человек, который знает и помнит времена, когда танк, который сейчас наделал много шума в Нарве, был привезен в приграничный город.

А именно Анник, 87-летний уроженец Нарвы, находящийся в настоящее время на пенсии, первый год занимал должность начальника Нарвской электросети, когда партком поручил предприятию с соответствующей технической возможностью установить танк на место, где он в настоящее время находится. Идею установить памятник побудило тогдашних властей желание достойно отметить 25-летие победы Советской Армии во Второй мировой войне. Весомости этому мероприятию, в свою очередь, придавало присутствие на мероприятии в Нарве 9 мая нескольких высокопоставленных тогда представителей армии во главе с генералом Иваном Федюнинским.

Поскольку за четверть века после окончания войны в Нарве не удалось воздвигнуть ни одного почетного памятника, было решено исправить «ошибку». «Но как же принимать генералов, если нет никаких признаков, указывающих на большие сражения под Нарвой», – спросил Анник.

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