Дилемма с нарвским танком: мемориал или место распития шампанского после бракосочетания?

А именно Анник, 87-летний уроженец Нарвы, находящийся в настоящее время на пенсии, первый год занимал должность начальника Нарвской электросети, когда партком поручил предприятию с соответствующей технической возможностью установить танк на место, где он в настоящее время находится. Идею установить памятник побудило тогдашних властей желание достойно отметить 25-летие победы Советской Армии во Второй мировой войне. Весомости этому мероприятию, в свою очередь, придавало присутствие на мероприятии в Нарве 9 мая нескольких высокопоставленных тогда представителей армии во главе с генералом Иваном Федюнинским.