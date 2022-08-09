Опрос недели ⟩ Что жители Эстонии думают о распространении ВИЧ?

Комментарий автора

Сорок лет назад появление ВИЧ-инфекции в Европе повергло общество в шоковое состояние. Двадцать лет спустя вспышка заболеваемости в Эстонии сразу же подтолкнула к выработке национальных механизмов в сфере диагностики, лечения и профилактики болезни. Однако нынешний рост числа людей с положительным результатом теста на ВИЧ должен качественно изменить подход к доступности и достоверности информации в области борьбы с этим недугом.

Конечно, современное общество начало было отвыкать от эпидемий, общемировых кризисов, голода и войн. Но два последних года изменили привычную картину мира, вынудив человечество решать серию проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Судя по итогам опроса, уроки еще не завершившейся пандемии не прошли даром. Сегодня, как никогда, жители Эстонии готовы соблюдать личную гигиену и не пренебрегать правилами антисептики в общественных местах. Люди не испытывают страха перед возможностью заражения, проявляют высокую степень готовности к вакцинации и диагностике, с пониманием относятся к тем, кто оказался инфицирован.

Здесь очевидны две причины. Первая – высокое доверие к врачам. В массовом понимании медицинская наука совершила большой скачок как в области разработки антивирусных вакцин, так и в экспресс-диагностике. Кроме того, подавляющее большинство пациентов с COVID–19 выздоровело и приобрело антивирусный иммунитет.

Вторая причина – отсутствие страха перед ВИЧ-инфекцией. В обществе появилась убежденность, что вирус этот известен, привычен и далеко не нов и что с ним жители республики сосуществуют десятки лет. В большинстве своем люди готовы проходить тестирование, хотя и слабо представляют проблему распространения ВИЧ-инфекции в стране.

Одним из главных барьеров на пути распространения ВИЧ-инфекции должна стать многолетняя государственная программа, направленная на повышение информированности жителей Эстонии о заболевании и защите от него. В противном случае легкомыслие как следствие слабой информированности может обернуться большой бедой.