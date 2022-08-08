СМИ: Пророссийского мэра Херсона отравил повар

Шеф-повар стал работать на семью Сальдо второго августа. Третьего августа Сальдо почувствовал себя неважно из-за еды, приготовленной поваром: его разум затуманился, а кончили пальцев онемели. Мэра доставили в больницу в Крыму, а затем увезли в Москву.

Херсонские пророссийские чиновники отравление Сальдо отрицают: «Пять месяцев он находился под непрерывными бомбежками и пулями. Человек просто устал. Диагноз – усталость», – сказал заместитель главы администрации оккупированного Херсона Кирилл Стремоусов.

Стоит отметить, что украинские партизаны все чаще нападают на пророссийских попутчиков в Херсонской области: так, например, вице-мэр Новой Каховки скончался в субботу.

Критики Кремля ранее обвиняли Владимира Путина в отравлении своих врагов. Анатолия Чубайса, бежавшего из Москвы после начала войны в Украине, госпитализировали в Италии с подозрением на отравление. Чубайсу поставили диагноз синдром Гийена-Барре: это редкое иммунное заболевание, поражающее нервную систему. Его внезапная болезнь с редким синдромом напомнила публике о непонятных болезнях и смертях нескольких других уехавших за границу критиков Кремля.