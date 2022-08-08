Спецкомиссия по контролю государственного бюджета рассмотрит расходы на комплексную государственную оборону

По словам председателя специальной комиссии Тыниса Мёльдера, комиссия хочет получить информацию об использовании средств, уже выделенных на укрепление комплексной государственной обороны, а также о запланированных новым правительством инвестициях в безопасность Эстонии. «В числе прочего, мы хотим узнать, какой объем расходов на оборону планируют министры в государственной бюджетной стратегии на 2023–2026 год, как продвигается решение вопросов касательно заработных плат работников сферы внутренней безопасности и в каком темпе будет продолжаться строительство восточной границы, – сказал он. – В сложившейся в сфере безопасности ситуации необходимо сделать все для обеспечения безопасности Эстонии. Важно, чтобы у правительства был план и ясное видение того, как гарантировать надежную комплексную государственную оборону и в сложной экономической ситуации».