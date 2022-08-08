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Точный выстрел Бегларишвили принёс «Левадии» победу в Нарве

rus.postimees.ee
Точный выстрел Бегларишвили принёс «Левадии» победу в Нарве
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Закария Бегларишвили (справа).
Закария Бегларишвили (справа). Фото: FC Levadia

«Левадия» одержала четвёртую подряд победу в Премиум-лиге. На сей раз на выезде обыграли ФК «Нарва Транс» со счётом 0:1.

256 зрителей увидели взятие ворот лишь единожды, когда на 76-й минуте Закария Бегларишвили отправил мяч за спину вратаря нарвитян Алексея Матросова. Этим голом Бегларишвили упрочил своё лидерство в списке бомбардиров Премиум-лиги, записав на свой счёт 15-й гол.

После победы на выезде со счётом 0:1 «Левадия» продолжает занимать второе место в общем зачёте с 57 очками. Отставание от лидера ФК «Флора» составляет пять очков, на третьем месте идёт «Нымме Калью», который отстаёт на 11 очков.

Следующую игру «Левадия» проведёт против «Пярну Вапрус», матч состоится 12 августа в 19:00 на стадионе A.Le Coq Arena.

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