Точный выстрел Бегларишвили принёс «Левадии» победу в Нарве

256 зрителей увидели взятие ворот лишь единожды, когда на 76-й минуте Закария Бегларишвили отправил мяч за спину вратаря нарвитян Алексея Матросова. Этим голом Бегларишвили упрочил своё лидерство в списке бомбардиров Премиум-лиги, записав на свой счёт 15-й гол.

После победы на выезде со счётом 0:1 «Левадия» продолжает занимать второе место в общем зачёте с 57 очками. Отставание от лидера ФК «Флора» составляет пять очков, на третьем месте идёт «Нымме Калью», который отстаёт на 11 очков.