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По улицам Мустамяэ ползал удав

BNS
По улицам Мустамяэ ползал удав
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Удав на улице Академия.
Удав на улице Академия. Фото: Päästeamet

Хозяин удава выпустил своего питомца погулять по Мустамяэ.

В пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по улице Академия ползет змея длиной около двух метров.

Когда прибыли спасатели, выяснилось, что хозяин свободно «выгуливал» своего питомца. Хозяин находился рядом, но не контролировал передвижения животного. Спасатели попросили его унести змею в помещение.

В ходе консультации с Эстонским обществом защиты животных выяснилось, что действия хозяина удава запрещены таллиннским Законом об охране правопорядка, поэтому об инциденте был проинформирован старейшина района.

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