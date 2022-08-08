По улицам Мустамяэ ползал удав

В пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по улице Академия ползет змея длиной около двух метров.

Когда прибыли спасатели, выяснилось, что хозяин свободно «выгуливал» своего питомца. Хозяин находился рядом, но не контролировал передвижения животного. Спасатели попросили его унести змею в помещение.