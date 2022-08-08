Хозяин удава выпустил своего питомца погулять по Мустамяэ.
По улицам Мустамяэ ползал удав
По улицам Мустамяэ ползал удав
В пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по улице Академия ползет змея длиной около двух метров.
Когда прибыли спасатели, выяснилось, что хозяин свободно «выгуливал» своего питомца. Хозяин находился рядом, но не контролировал передвижения животного. Спасатели попросили его унести змею в помещение.
В ходе консультации с Эстонским обществом защиты животных выяснилось, что действия хозяина удава запрещены таллиннским Законом об охране правопорядка, поэтому об инциденте был проинформирован старейшина района.