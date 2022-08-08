Нарвские власти: танк-памятник будет перенесен, его судьбу будем решать вместе с горожанами

«Мы понимаем, что будущее нарвского танка уже предопределено – государство намерено убрать все памятники красной армии из публичного пространства. Во имя избежания возможного повторения бронзовой ночи и сохранения спокойствия горожан мы решили оставить право решать дальнейшую судьбу танка Нарве. Мы соберем депутатов на внеочередное собрание, чтобы принять решение о демонтаже танка и переноса его на временное хранение в безопасное место в Нарве. Учитывая предложения горожан, создадим при горсобрании временную комиссию, куда будут входить депутаты всех политических сил и представители различных НКО. Комиссия выработает решение о будущем памятников Нарвы. Это решение должно будет основываться на действующих законодательных актах и учитывать те, что будут приняты правительством в ближайшее время».

«Танк будет находиться в Нарве в сохранности и под охраной до тех пор, пока не найдем для него подходящее место. Важно, чтобы дальнейшую судьбу танка решал город и его жители. Затягивать с этим вопросом больше нельзя. Никто в Нарве не хочет повторения событий бронзовой ночи и поэтому для нас важно, чтобы в дальнейший процесс были вовлечены местные НКО. Мы искренне надеемся, что наше предложение поддержат и наши коллеги из оппозиции. Если все удастся, то этот вопрос будет решаться в рабочем режиме и мы совместными усилиями сможем заняться прочими не менее актуальными темами, касающиеся жизни города», - заявил он.