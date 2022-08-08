Случайный прохожий погиб от удара молотом на «Играх горцев» в Нидерландах

Медицинский вертолет и другие экстренные службы, отправленные на место происшествия, не смогли спасти мужчину, сообщили в полиции, добавив, что расследуют инцидент.

Местная телекомпания Omroep Brabant сообщила, что это произошло на "Открытых играх горцев", которые проходили в замке Гелдроп. Мероприятие было остановлено после инцидента.