В минувшее воскресенье в ходе "Игр горцев" - традиционных соревнованиях шотландских видов спорта - 65-летний мужчина скончался после удара, который, по сообщениям местных СМИ, вероятно, был нанесен «молотом», использованным на турнире Highland Games, сообщает AP.
Случайный прохожий погиб от удара молотом на «Играх горцев» в Нидерландах
Случайный прохожий погиб от удара молотом на «Играх горцев» в Нидерландах
Медицинский вертолет и другие экстренные службы, отправленные на место происшествия, не смогли спасти мужчину, сообщили в полиции, добавив, что расследуют инцидент.
Местная телекомпания Omroep Brabant сообщила, что это произошло на "Открытых играх горцев", которые проходили в замке Гелдроп. Мероприятие было остановлено после инцидента.
"Игры горцев" — это спортивные турниры, зародившиеся в Шотландии, в которых участники принимают участие в таких мероприятиях, как бросок кабера — бросок большого деревянного шеста — и бросок молота — бросок металлического шара, прикрепленного к концу деревянной рукоятки, похожей на молоток.