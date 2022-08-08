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Случайный прохожий погиб от удара молотом на «Играх горцев» в Нидерландах

rus.postimees.ee
Случайный прохожий погиб от удара молотом на «Играх горцев» в Нидерландах
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Leinaküünal.
Leinaküünal. Фото: Liis Treimann

В минувшее воскресенье в ходе "Игр горцев" - традиционных соревнованиях шотландских видов спорта - 65-летний мужчина скончался после удара, который, по сообщениям местных СМИ, вероятно, был нанесен «молотом», использованным на турнире Highland Games, сообщает AP.

Медицинский вертолет и другие экстренные службы, отправленные на место происшествия, не смогли спасти мужчину, сообщили в полиции, добавив, что расследуют инцидент.

Местная телекомпания Omroep Brabant сообщила, что это произошло на "Открытых играх горцев", которые проходили в замке Гелдроп. Мероприятие было остановлено после инцидента.

"Игры горцев"  — это спортивные турниры, зародившиеся в Шотландии, в которых участники принимают участие в таких мероприятиях, как бросок кабера — бросок большого деревянного шеста — и бросок молота — бросок металлического шара, прикрепленного к концу деревянной рукоятки, похожей на молоток.

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