В Эстонии больше нельзя использовать пищевую добавку Е171

Как пояснила ведущий специалист отдела продуктов питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия Яана Оона, двуокись титана использовалась в качестве белого пищевого красителя в рыбных изделиях, выпечке и кондитерских изделиях.

«Продукцию, изготовленную до 7 августа, еще можно продавать до тех пор, пока есть складские запасы, однако в Европейский союз ввозить, использовать и изготавливать продукцию с содержанием этой пищевой добавки с 8 августа больше нельзя», - подчеркнула Оона.

В октябре 2021 года государства-члены ЕС одобрили предложение Европейской комиссии о запрете использования диоксида титана (E171) в качестве пищевой добавки с 2022 года. Диоксид титана используется в качестве красителя в ряде продуктов, таких как жевательная резинка, выпечка, пищевые добавки, супы и бульоны.

Отвечающая за здоровье и безопасность пищевых продуктов комиссар Стелла Кириакидес сказала: «Безопасность наших продуктов питания и здоровье наших потребителей не подлежит обсуждению. Мы вместе с нашими государствами-членами приняли решительные меры, основанные на достоверных научных данных, чтобы устранить риск, связанный с химическими веществами, используемыми в продуктах питания».

Предложение Комиссии основано на научном заключении Европейского управления по безопасности пищевых продуктов, которое пришло к выводу, что E171 больше не может считаться безопасным при использовании в качестве пищевой добавки, в частности, из-за того, что нельзя исключить опасения относительно генотоксичности.