Председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас считает, что решение коалиции Нарвской горуправы демонтировать самостоятельно Нарвский танк является правильным и смелым, и свидетельствует об изменениях, произошедших в управлении приграничным городом.
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Кристина Каллас о нарвском танке: власти города приняли правильное и смелое решение
Кристина Каллас о нарвском танке: власти города приняли правильное и смелое решение
«Считаю очень знаменательным, что в результате недельных переговоров сами нарвитяне пришли к решению о демонтаже танка. В пятницу я поехала в Нарву и встретилась с членами нашей команды, в результате было найдено решение, что ответственность за снижение напряженности лежит на самих нарвитянах», – сказала Каллас.
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