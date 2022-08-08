Кристина Каллас о нарвском танке: власти города приняли правильное и смелое решение

«Считаю очень знаменательным, что в результате недельных переговоров сами нарвитяне пришли к решению о демонтаже танка. В пятницу я поехала в Нарву и встретилась с членами нашей команды, в результате было найдено решение, что ответственность за снижение напряженности лежит на самих нарвитянах», – сказала Каллас.

По словам Каллас, решение коалиции Нарвского совета свидетельствует об изменениях, произошедших в управлении приграничным городом. «Это большая перемена, которая показывает, что нынешняя коалиция в Нарвском городском совете действует в интересах всей Эстонии. Жители Нарвы прекрасно понимают, какие разногласия вызвал в обществе этот памятник, и все желают, чтобы мы пришли к мирному соглашению. Нам предстоит еще много работы по реформированию образования в Нарве и изменению культуры политического руководства, но коалиция приняла правильные решения в очень напряженной ситуации», – подчеркнула Кристина Каллас.