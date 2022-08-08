Пн, 8.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Люди, живущие рядом с загрязненной рекой: что будет дальше?

Эйли Арула
Люди, живущие рядом с загрязненной рекой: что будет дальше?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Возможно, худшее уже позади, подумал в пятницу местный житель Арбо Коллер, глядя в воду с берега плотинного озера Лустивере. В течение четырех дней из плотинного озера и реки Умбуси были удалены тысячи мертвых рыб. Во время чистки Коллеру также пришлось выбросить одну пару рыбацких штанов.
Возможно, худшее уже позади, подумал в пятницу местный житель Арбо Коллер, глядя в воду с берега плотинного озера Лустивере. В течение четырех дней из плотинного озера и реки Умбуси были удалены тысячи мертвых рыб. Во время чистки Коллеру также пришлось выбросить одну пару рыбацких штанов. Фото: Eili Arula

Почти всю последнюю неделю волонтеры занимались удалением мертвой рыбы из загрязненной реки Умбуси и плотинного озера Лустивере. Арбо Коллер, который является одним из лидеров сбора рыбы, заявил в пятницу утром, что большой хаос закончился и что рыба больше не будет массово умирать.

Тойво Тынсон, живущий недалеко от озера Лустивере, в пятницу утром подобрал из воды еще дюжину рыб и заявил, что большая их часть уже начала разлагаться в воде, поэтому доставать их целиком – очень сложная задача.

Первые последствия загрязнения, вызванного силосным соком, стекавшим в реку в позапрошлые выходные с крупной фермы Калана, устранены, однако местные жители до сих пор не знают, что будет дальше. «Когда мы сможем здесь купаться? Безопасно ли поливать растения этой водой?» – спросила Майди Мягисоо, живущая рядом с озером Лустивере. «Надеемся, что ответы из проведенных анализов будет легко найти и понять», – добавилa Мягисоо.

Ключевые слова
Наверх