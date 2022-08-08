Почти всю последнюю неделю волонтеры занимались удалением мертвой рыбы из загрязненной реки Умбуси и плотинного озера Лустивере. Арбо Коллер, который является одним из лидеров сбора рыбы, заявил в пятницу утром, что большой хаос закончился и что рыба больше не будет массово умирать.
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Люди, живущие рядом с загрязненной рекой: что будет дальше?
Люди, живущие рядом с загрязненной рекой: что будет дальше?
Тойво Тынсон, живущий недалеко от озера Лустивере, в пятницу утром подобрал из воды еще дюжину рыб и заявил, что большая их часть уже начала разлагаться в воде, поэтому доставать их целиком – очень сложная задача.
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