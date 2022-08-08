Пилотный проект: некоторые лекарства теперь можно приобрести без бумажного инфолистка

Бумажный информационный лист пациента (PIL) заменен электронной информацией в реестре лекарственных средств (ePIL). Пилотный проект стартовал первого января, а первые лекарства, в упаковке которых нет листка-вкладыша, поступят в больницы в конце лета.

По словам члена рабочей группы по регистрации лекарственных средств Союза производителей лекарств, руководителя пилотного проекта Ийви Аммон, важно подчеркнуть, что первый раунд пилотного проекта касается только больничных препаратов, то есть тех, которые попадают к пациентам через больничные аптеки.

«Этот проект особенно важен с точки зрения будущего: мы можем проверить, как изменение повлияет на доступность лекарств и насколько люди готовы к использованию электронной информации. Очень важным аспектом передачи электронной информации является ее актуальность и скорость: листок-вкладыш – официальный документ, который постоянно меняется с течением времени. Вносить изменения в цифровые данные проще и быстрее», – пояснила Аммон.

«По согласованию с обладателями прав на продажу, больничными фармацевтами и коллегами из Латвии и Литвы, для первого этапа проекта были отобраны препараты, на основании которых можно оценить, влияет ли отказ от бумажного инфолистка на доступ к информации о лекарстве или безопасное использование препарата, а также насколько это улучшает доступность больничных препаратов», – добавила Аэт Вийсперт, руководитель отдела прав на продажу Департамента лекарственных средств.