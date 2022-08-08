Более 20 процентов россиян признались, что в детстве их наказывали ремнем, каждый пятый получал телесные наказания. При этом каждый десятый считает, что насилие допустимо для воспитания современных детей.
Каждого пятого россиянина в детстве били родители
Телесные наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников были нормой воспитания для 20 процентов россиян, а 21 процент собеседников социологов ВЦИОМ в детстве получал наказания ремнем.
Мужчин России в детстве били чаще, чем женщин. Наказание ремнем пережили 29 процентов мужчин и 14 процентов женщин, а с прочими телесными наказаниями сталкивались 23 и 19 процентов мужчин и женщин соответственно.
Каждого третьего (30 процентов) ставили в угол, каждый десятый лишался карманных денег в качестве меры воспитания.
Несмотря на собственный негативный опыт, каждый седьмой гражданин РФ (13 процентов) признается, что наказывает собственных детей шлепками и подзатыльниками. Ремнем сегодня воспитывают юных россиян семь процентов их родителей. При этом бить детей ремнем допустимо для десяти процентов россиян, а прочее насилие к детям не вызывает осуждения у девяти процентов граждан РФ.
«В России в начале XXI века случилась так называемая родительская революция (в Европе и Америке она состоялась в 1980–1990-е годы), представления о родительстве и детстве достаточно серьезно изменились. Сформировалось убеждение, что детское счастье базируется на признании личности ребенка и важности его переживаний», — комментирует данные о традициях насилия в России руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ соавтор книги «Родительство 2.0» Анна Кулешова.
В начале 2020 года в России была отменена уголовная ответственность за побои близких, когда президент РФ Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Нанесение побоев близким или совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, считается в России административным правонарушением.