Блог ⟩ Кая Каллас: мы нашли общий язык на тему переноса танка-памятника, но сделать это надо быстро. Мэр Райк: Нарва перенесет танк в музей

Сегодня премьер-министр Кая Каллас отправилась с визитом в Ида-Вирумаа, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг памятников советского времени, с представителями Нарвской мэрии и городского собрания, а также с властями Нарва-Йыэсуу. После встречи в 15:00 состоялась пресс-конференция в студийном зале Narva Vaba Lava.
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«Я еду в понедельник в Нарву, чтобы обсудить с руководителями местного самоуправления напряженность, возникшую вокруг монументов, и разъяснить решение правительства, почему монументы, установленные советской властью, необходимо убрать из публичного пространства», - сказала накануне премьер-министр Кая Каллас.
«Правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать таким образом, который для Эстонии не ассоциируется со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживает войну в Украине. Память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия, направленных против других национальностей или людей. Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу», - добавила премьер-министр.
Нарвские депутаты из партии «Ээсти 200» и фракции Narva Tulevik сообщили в понедельник, что танк-памятник Т-34 будет перенесен силами города и его дальнейшую судьбу будут решать совместно с жителями города.