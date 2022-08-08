Фото ⟩ В Пярну убрали советский памятник

Фото: Erakogu

По информации ERR, останки перезахоронят на местном кладбище, и туда же перенесут и сам памятник.

Памятник в Старом парке в Пярну был поставлен в годы советской оккупации с посвящением «павшим за свободу трудового народа в 1905, 1917, 1924 и 1941-1944 годов».

Фото: Elin Hein

Мэр Пярну Ромек Козенкраниус сообщил в июне в письме министру культуры, что к горуправе неоднократно обращались частные лица и политические организации с просьбой перенести памятник из парка на кладбище, а также перезахоронить останки из военного захоронения в том же месте.