В Пярну в понедельник перенесли советский памятник в Старом парке и приступили к работам по перезахоронению останков, над которыми он был установлен, передает rus.err.ee.
В Пярну убрали советский памятник
Останки перезахоронят на местном кладбище
В Пярну убрали советский памятник
По информации ERR, останки перезахоронят на местном кладбище, и туда же перенесут и сам памятник.
Памятник в Старом парке в Пярну был поставлен в годы советской оккупации с посвящением «павшим за свободу трудового народа в 1905, 1917, 1924 и 1941-1944 годов».
Мэр Пярну Ромек Козенкраниус сообщил в июне в письме министру культуры, что к горуправе неоднократно обращались частные лица и политические организации с просьбой перенести памятник из парка на кладбище, а также перезахоронить останки из военного захоронения в том же месте.
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