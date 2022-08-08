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В Пярну убрали советский памятник

Останки перезахоронят на местном кладбище
rus.postimees.ee
В Пярну убрали советский памятник
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Как передает ERR, перед началом работ по демонтажу памятника прочел молитву священник.
Как передает ERR, перед началом работ по демонтажу памятника прочел молитву священник. Фото: Mailiis Ollino

В Пярну в понедельник перенесли советский памятник в Старом парке и приступили к работам по перезахоронению останков, над которыми он был установлен, передает rus.err.ee.

По информации ERR, останки перезахоронят на местном кладбище, и туда же перенесут и сам памятник.

Памятник в Старом парке в Пярну был поставлен в годы советской оккупации с посвящением «павшим за свободу трудового народа в 1905, 1917, 1924 и 1941-1944 годов».

Мэр Пярну Ромек Козенкраниус сообщил в июне в письме министру культуры, что к горуправе неоднократно обращались частные лица и политические организации с просьбой перенести памятник из парка на кладбище, а также перезахоронить останки из военного захоронения в том же месте.

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