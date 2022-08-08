В Эстонии растет заболеваемость ВИЧ

Несмотря на оптимизм Татьяны, в семьях с ВИЧ проблемы, конечно, существуют. Здесь и контроль за здоровьем детей, и обязательный прием препаратов всеми членами семьи, и тестирование не реже раза в три месяца. Друзья Садовских, семья Инны и Германа Шемяко, оказались в более сложной ситуации, так как ВИЧ был обнаружен у обоих. Но благодаря правильному лечению и спорту, сегодня они воспитывают совершенно здоровых детей. «Больше всего переживали за первого, но нас очень поддерживали и врачи, и социальные работники, и друзья, – смущенно кивает на Татьяну Герман. – Сейчас Роману 4 года, и он с удовольствием помогает брату и сестре. Двойняшкам – по полтора года. И мы не единственные, кто решился на этот шаг. В нашем окружении заболевших детей не было».

И Садовские и Шемяко – достаточно обеспеченные люди, что не редкость среди людей с ВИЧ-инфекцией. По словам Германа, болезнь давно перестала быть уделом маргиналов, и сегодня большинством воспринимается, как диабет, который может обнаружиться у каждого. Это не мешает работать, быть успешным, рожать детей. «Мне кажется, что именно социальная опасность ВИЧ за последнее время снизилась, общество гуманизировалось, люди стали более терпимыми, что ли», – делится мыслями Герман.

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