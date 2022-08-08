Мнение ⟩ О чем думает украинец в Эстонии, наблюдая за историей с нарвским танком-памятником?

Где-то в 2010 году я узнаю, что танк на площади перед университетом, куда мы с мамой много лет несли цветы, не имеет ничего общего ни с Запорожьем, ни с танкистом, погибшим в Запорожье. Этот панцерник, который, вероятно, ни единого дня не был на фронте, перегнали в Запорожье в 1960 году из воинской части в Житомире. Но на тот момент для меня это было уже не особо важно, сакральность советской эпохи для большинства украинцев улетучилась и стала своеобразной декорацией из непонятного прошлого, о котором не всегда вспоминали даже на девятое мая.

Смертельное идеологическое оружие

Советские танки и пушки на пьедесталах превратились в смертельное идеологическое оружие против Украины.

Начиная с 2014 года весь этот металлолом, бетон и гипсокартон на улицах наших городов набирает образ настоящей, неподдельной токсичности. На защиту танков, пушек, Лениных и Жуковых не встают даже оставшиеся в живых ветераны Второй Мировой. Украина начинает вспоминать своих, настоящих героев. Украинцев с большой буквы, которые сотни лет боролись за независимость от любых окупантов, хоть с запада, хоть с востока.