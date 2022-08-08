«События вокруг сноса памятника советского танка в Нарве подняли в моей памяти воспоминания, которые я надеялся оставить в далеком прошлом, но жизнь оказалась куда сложнее. Совершенно очевидно, что все это – лишь агония умирающей империи, но, с другой стороны, все еще находится значительное количество людей, встающих на защиту советского металлолома, но в силу возраста не знавших СССР», – пишет украинец, корреспондент Rus.Postimees Дмитрий Мороз.
Мнение ⟩ О чем думает украинец в Эстонии, наблюдая за историей с нарвским танком-памятником?
Запорожье, восьмое мая 1989, или может даже 1987 года, – счастливое и беззаботное время. Мне лет восемь или девять, мама молодая и красивая, бабушка суетится на кухне, в доме приподнятое настроение, ведь завтра непростой день – День победы!
А это значит, что все мы нарядные пойдем на парад. Оркестры в парках будут играть музыку, предстоит много встреч со знакомыми и друзьями семьи, мы с мамой будем дарить ветеранам цветы, купленные заранее у старушек на рынке. Но я в ожидании самого главного для себя действа – парада военной техники.
Все эти танки и пушки со звездами на борту, медленно проезжающие по проспекту Ленина, гипнотически завораживают детское сознание. Тем временем по всем трем всесоюзным телеканалам в те дни шли военные фильмы, и мне не терпелось увидеть все это с близкого расстояния, а если повезет, пощупать своими руками, залезть на танк, пообщаться с настоящим военным, – это было невероятно.
И всегда этот день заканчивался в моей семье по одному и тому же сценарию: после парада мы шли к памятнику на площади Советской возле Педагогического института (ныне Запорожский национальный университет), где и по сей день стоит этот танк с развернутым в сторону запада дулом пушки. На памятной доске, прибитой к броне, висит табличка: «14 октября танковый экипаж командира взвода героя Советского Союза лейтенанта Николая Яценко первым ворвался в Запорожье….Все погибли смертью храбрых».
Долгие годы местные экскурсоводы рассказывали туристам истории о том, что на постаменте водружен тот самый танк, на котором Яценко крошил фашистов в Александровском районе Запорожья, где, согласно преданиям, и состоялся тот самый бой.
В общем, после возложения цветов, старый оранжевый «Икарус» всегда вез нас обратно в наш многоэтажный спальный рай. Все как у всех. Помню, едем домой, а бабушка тихо плачет у окна. У нее есть на это причина: в таком же танке сгорел ее муж во Вторую Мировую.
«Ленинопад»
Распался Советский Союз. В Украине начался долгий и мучительный процесс переосмысления далекого и недавнего прошлого. Повсеместно открывались архивы КГБ. В начале девяностых стартовал первый «Ленинопад» (процесс сноса памятников советской эпохи – Д.М.).
В первую волну под снос пошло практически все, что не имело сколько нибудь исторической и архитектурной ценности. Естественно, намного бодрее этот процесс пошел на Западной Украине, которую руссификация и коммунизация затронула менее всего. Север, Центр, Юг и Восток Украины «держался» вплоть до 2014 года и сохранял основные памятники советской эпохи, которые ныне остались только на оккупированных Россией территориях, а также около десятка особо ценных с архитектурной точки зрения памятников, среди которых мемориал Родине матери в Киеве, или большевику Артему в Святогорске.
Но самый настоящий «Ленинопад» случился в 2014 году, хотя благодарить за это надо Владимира Путина и Виктора Януковича, которые организовали аннексию Крыма и войну на Донбассе. Толчком к этому процессу послужило эпичное разрушение памятника Ленину на Бессарабке в Киеве, во время Революции Достоинства. Новая волна «Ленинопада» оказалась намного мощнее и уже практически не зависела от географии. Сносили все, везде и нещадно.
Где-то в 2010 году я узнаю, что танк на площади перед университетом, куда мы с мамой много лет несли цветы, не имеет ничего общего ни с Запорожьем, ни с танкистом, погибшим в Запорожье. Этот панцерник, который, вероятно, ни единого дня не был на фронте, перегнали в Запорожье в 1960 году из воинской части в Житомире. Но на тот момент для меня это было уже не особо важно, сакральность советской эпохи для большинства украинцев улетучилась и стала своеобразной декорацией из непонятного прошлого, о котором не всегда вспоминали даже на девятое мая.
Смертельное идеологическое оружие
Советские танки и пушки на пьедесталах превратились в смертельное идеологическое оружие против Украины.
Начиная с 2014 года весь этот металлолом, бетон и гипсокартон на улицах наших городов набирает образ настоящей, неподдельной токсичности. На защиту танков, пушек, Лениных и Жуковых не встают даже оставшиеся в живых ветераны Второй Мировой. Украина начинает вспоминать своих, настоящих героев. Украинцев с большой буквы, которые сотни лет боролись за независимость от любых окупантов, хоть с запада, хоть с востока.
Много лет спустя после развала СССР оказалось, что у нас есть свои деятели культуры и науки, достойные увековечивания, а не только те, которых «одобрили» в Москве. Но после всего, что произошло, начиная с 24 февраля, стало абсолютно очевидно: дни символов советской и российской империи в Украине сочтены, и я ни на секунду не жалею об этом.
Но о чем я действительно сожалею, что в Украине, в Киеве или в Запорожье, в частности, так и не были созданы музеи тоталитарного прошлого, как это было сделано в Эстонии. Казематы «Батарейной тюрьмы» или экспозиция в Государственном историческом музее на Маарьямяэ впечатляют своей глубиной. Атмосфера этих мест позволяет в полной мере ощутить весь ужас советского коммунизма.
До российского вторжения в Украину сотни, а может быть, и тысячи жителей Мариуполя или Харькова, как и нарвитяне сейчас, также встали бы на защиту советских символов. Но многие из этих людей погибли от российских бомб. Те же из них, кто остался в живых, уже пятый месяц подряд пребывают в состоянии шока.
Так неужели жители Нравы какие-то иные, или, может, климат не тот? Нет. Просто, когда за твоим окном не рвутся авиабомбы, а твою семью не расстреливают в собственном дворе, легко быть патриотом страны, которой нет. Но с первой упавшей российской авиабомбой позиция среднестатистического нарвитянина изменилась бы кардинально.
Мир четко поляризовался, и теперь уже нет стороны где-то посередине. Теперь каждый должен сделать выбор: либо ты на стороне «насильников, убийц и мародеров из Бучи», либо на стороне всего цивилизованного мира.
P.S. В оккупированном российскими войсками Мелитополе новые власти начали устанавливать памятники лидерам СССР, а в местном кинотеатре – демонстрировать фильмы советского кинематографа, которые при желании можно бесплатно посмотреть в сети. И все это лишь убеждает меня в мысли, что нынешним имперцам просто нечего предложить человечеству. Они отчаянно пытаются оживить труп СССР, но процесс этот, как известно, необратим.