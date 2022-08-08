Истребители НАТО трижды сопроводили российские самолеты

В минувший вторник истребители воздушной полиции НАТО распознали российские истребители Су-27, летевшие из Калининградской области. Минобороны указывает, что самолеты летели без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Также во вторник истребители воздушной полиции НАТО зафиксировали российский транспортный самолет АН-26, летевший в Калининградскую область из материковой части России. Самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.