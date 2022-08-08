Пн, 8.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Истребители НАТО трижды сопроводили российские самолеты

BNS
Истребители НАТО трижды сопроводили российские самолеты
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Истребители НАТО.
Истребители НАТО. Фото: Marianne Loorents

Несущие дежурство в странах Балтии истребители НАТО на минувшей неделе трижды поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие над Балтийским морем российские самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

В минувший вторник истребители воздушной полиции НАТО распознали российские истребители Су-27, летевшие из Калининградской области. Минобороны указывает, что самолеты летели без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Также во вторник истребители воздушной полиции НАТО зафиксировали российский транспортный самолет АН-26, летевший в Калининградскую область из материковой части России. Самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

В минувший четверг истребители воздушной полиции НАТО распознали российский истребитель Су-30, летевший из Калининградской области в международном воздушном пространстве. Истребитель Су-30 летел с включенным радиолокационным ответчиком, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Ключевые слова
Наверх