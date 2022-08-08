14-летнему Максиму нужна помощь добрых людей!

Максим родился недоношенным, ему диагносцировали детский церебральный паралич, т. е. паралич двух конечностей, из-за чего ребенок сильно ограничен в движениях. Проблема заключается в спастичности и нарушении моторного развития, кроме того, у мальчика тяжелая деформация большого пальца правой руки, что требует срочного оперативного вмешательства. Из-за этого Максим сейчас находится в инвалидном кресле.

Ребенка ранее оперировали, однако на сегодня ситуация ухудшилась, и на основании решения консилиума неврологов, ортопедов и физиотерапевтов мальчику требуется новая операция в более опытном медицинском учреждении – клинике Шарите в Берлине (Германия). Также необходима послеоперационная консультация, которая также будет проводиться в Германии.

Медицинские расходы Максима в обоих случаях покрываются больничнoй кассой, а все остальное – транспорт, проживание, переводчик и т. д. – ляжет на плечи семьи. Местное правительство поддержало Максима весной, когда мальчик поехал в Германию на предоперационную консультацию.

Однако все это оставляет семью Максима наедине с расходами почти в 3200 евро, а поскольку это очень большая сумма для семьи, они обратились в Детский фонд за помощью в покрытии расходов, связанных с медицинской поездкой.

Уважаемые доноры, помогите, пожалуйста, вместе оплатить поездку Максима на лечение в Германию!