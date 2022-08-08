Медицинский визит Максима в берлинскую клинику Шарите для операции стоит более 3200 евро, включая дорожные расходы. Пожалуйста, помогите семье мальчика покрыть эту сумму!
14-летнему Максиму нужна помощь добрых людей!
Максим родился недоношенным, ему диагносцировали детский церебральный паралич, т. е. паралич двух конечностей, из-за чего ребенок сильно ограничен в движениях. Проблема заключается в спастичности и нарушении моторного развития, кроме того, у мальчика тяжелая деформация большого пальца правой руки, что требует срочного оперативного вмешательства. Из-за этого Максим сейчас находится в инвалидном кресле.
Ребенка ранее оперировали, однако на сегодня ситуация ухудшилась, и на основании решения консилиума неврологов, ортопедов и физиотерапевтов мальчику требуется новая операция в более опытном медицинском учреждении – клинике Шарите в Берлине (Германия). Также необходима послеоперационная консультация, которая также будет проводиться в Германии.
Медицинские расходы Максима в обоих случаях покрываются больничнoй кассой, а все остальное – транспорт, проживание, переводчик и т. д. – ляжет на плечи семьи. Местное правительство поддержало Максима весной, когда мальчик поехал в Германию на предоперационную консультацию.
Однако все это оставляет семью Максима наедине с расходами почти в 3200 евро, а поскольку это очень большая сумма для семьи, они обратились в Детский фонд за помощью в покрытии расходов, связанных с медицинской поездкой.
Уважаемые доноры, помогите, пожалуйста, вместе оплатить поездку Максима на лечение в Германию!
Максиму можно помочь, сделав пожертвование на благотворительные счета Детского фонда Клиники Тартуского университета, указав в пояснении «Максим».
Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
IBAN Luminor EE791700017000285384
IBAN LHV EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
либо позвонив по благотворительным телефонам Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к счету за телефон в том же месяце.
позвонив по номеру 900 5025, вы пожертвуете 5 евро
позвонив по телефону 900 5100, вы пожертвуете 10 евро
позвонив по номеру 900 5500, вы пожертвуете 50 евро
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Детский фонд Клиники Тартуского университета – одна из старейших и крупнейших благотворительных организаций, действующих в детских больницах Эстонии. С 2000 года с помощью доноров фонд поддерживает приобретение оборудования для различных больниц и детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, а также их семьи на общую сумму около десяти миллионов евро. Через Детский фонд можно помочь больным детям, став постоянным донором. Стать донором можно, воспользовавшись адресом Детского фонда: https://lastefond.ee/pusiannetus/.
Чтобы обратиться за поддержкой или сообщить о нуждающихся в помощи, пишите на почту: info@lastefond.ee.
Дополнительная информация:
Аннабель Донцов
Специалист по связям с общественностью Детского фонда Клиники Тартуского университета
annabell.dontsov@lastefond.ee