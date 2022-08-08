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14-летнему Максиму нужна помощь добрых людей!

PM Tervis
14-летнему Максиму нужна помощь добрых людей!
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У Максимa диагностировали детский церебральный паралич, т. е. паралич двух конечностей.
У Максимa диагностировали детский церебральный паралич, т. е. паралич двух конечностей. Фото: Erakogu

Медицинский визит Максима в берлинскую клинику Шарите для операции стоит более 3200 евро, включая дорожные расходы. Пожалуйста, помогите семье мальчика покрыть эту сумму!

Максим родился недоношенным, ему диагносцировали детский церебральный паралич, т. е. паралич двух конечностей, из-за чего ребенок сильно ограничен в движениях. Проблема заключается в спастичности и нарушении моторного развития, кроме того, у мальчика тяжелая деформация большого пальца правой руки, что требует срочного оперативного вмешательства. Из-за этого Максим сейчас находится в инвалидном кресле.

Ребенка ранее оперировали, однако на сегодня ситуация ухудшилась, и на основании решения консилиума неврологов, ортопедов и физиотерапевтов мальчику требуется новая операция в более опытном медицинском учреждении – клинике Шарите в Берлине (Германия). Также необходима послеоперационная консультация, которая также будет проводиться в Германии.

Медицинские расходы Максима в обоих случаях покрываются больничнoй кассой, а все остальное – транспорт, проживание, переводчик и т. д. – ляжет на плечи семьи. Местное правительство поддержало Максима весной, когда мальчик поехал в Германию на предоперационную консультацию.

Однако все это оставляет семью Максима наедине с расходами почти в 3200 евро, а поскольку это очень большая сумма для семьи, они обратились в Детский фонд за помощью в покрытии расходов, связанных с медицинской поездкой.

Уважаемые доноры, помогите, пожалуйста, вместе оплатить поездку Максима на лечение в Германию!

Максиму можно помочь, сделав пожертвование на благотворительные счета Детского фонда Клиники Тартуского университета, указав в пояснении «Максим».

Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

IBAN Luminor EE791700017000285384

IBAN LHV EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

либо позвонив по благотворительным телефонам Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена ​​к счету за телефон в том же месяце.

позвонив по номеру 900 5025, вы пожертвуете 5 евро

позвонив по телефону 900 5100, вы пожертвуете 10 евро

позвонив по номеру 900 5500, вы пожертвуете 50 евро

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Детский фонд Клиники Тартуского университета – одна из старейших и крупнейших благотворительных организаций, действующих в детских больницах Эстонии. С 2000 года с помощью доноров фонд поддерживает приобретение оборудования для различных больниц и детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, а также их семьи на общую сумму около десяти миллионов евро. Через Детский фонд можно помочь больным детям, став постоянным донором. Стать донором можно, воспользовавшись адресом Детского фонда: https://lastefond.ee/pusiannetus/.

Чтобы обратиться за поддержкой или сообщить о нуждающихся в помощи, пишите на почту: info@lastefond.ee.

Дополнительная информация:

Аннабель Донцов

Специалист по связям с общественностью Детского фонда Клиники Тартуского университета

annabell.dontsov@lastefond.ee

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