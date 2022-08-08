Фото и видео ⟩ Полицейские спасли жизнь угонщику автомобиля

Мужчина, попавший в аварию на угнанном автомобиле, известен полиции как в связи с дорожными, так и в связи с имущественными преступлениями, в том числе ранее он без разрешения использовал чужие автомобили, оставленные с работающим двигателем.

«Нарушитель этим летом был освобожден из тюрьмы, он был неоднократно судим за самовольное временное пользование чужими транспортными средствами и кражи. Наказанием за это деяние может быть денежный штраф или лишение свободы на срок до трех лет. На данный момент никаких подозрений не предъявлено, поскольку расследование находится на начальной стадии, а виновный госпитализирован», – говорит прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кади Руус.

По словам Рогера Кумма, угоны автомобилей с работающим двигателем в Эстонии, конечно, не происходят каждый день, но, тем не менее, всегда стоит следить за своим имуществом, и даже когда вы ненадолго покидаете машину, обязательно выключайте двигатель и закрывайте двери. «Хотя водитель угнанного автомобиля лишь на мгновение отлучился от машины, злоумышленнику хватило этого, чтобы уехать. Закон о дорожном движении также требует, чтобы перед тем, как покинуть транспортное средство, водитель должен принять меры, которые не позволят транспортному средству начать движение самостоятельно и предотвратить его самовольное использование», – добавил майор полиции Кумм.