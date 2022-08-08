Рано утром в воскресенье мужчина, угнавший из центра Таллинна автомобиль с заведенным двигателем, в волости Саку проигнорировал сигнал полиции остановиться и на большой скорости устроил аварию. Полицейские вытащили водителя из дымящегося автомобиля.
Фото и видео ⟩ Полицейские спасли жизнь угонщику автомобиля
В воскресенья в 2:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что с заправочной станции, расположенной на Тартуском шоссе в Кесклинне, угнали автомобиль Volkswagen, владелец которого оставил двигатель включенным и на минутку отошел от машины. Полицейские патрули начали искать угнанный автомобиль по горячим следам и в 2:45 сотрудники полиции заметили автомобиль на 12-м километре Таллиннской окружной дороги, он двигался в направлении Кейла.
Полицейский патруль с помощью сине-красных проблесковых маячков и звукового сигнала приказал Volkswagen остановиться, но водитель проигнорировал это распоряжение и вместо этого увеличил скорость. Во время погони, длившейся несколько минут, скорость скрывающегося автомобиля иногда превышала 200 км/ч. На 24-м километре Таллиннской окружной дороги в волости Саку водитель Volkswagen свернул с окружной дороги и врезался в бордюр островка безопасности, сбил дорожный знак и и вылетел с дороги в кювет. Полицейские вытащили 30-летнего водителя из дымящейся машины и на месте оказали ему первую помощь. Полицейские вместе с проезжавшим мимо человеком потушили огнетушителем пожароопасную машину. Скорая помощь увезла водителя с признаками опьянения в больницу для проверки состояния здоровья.
«К счастью, трагических последствий не было. Полиция в каждом конкретном случае отказа остановиться решает, каким способом преследовать беглеца. Чем выше плотность движения, тем опаснее попытка скрыться: как для самого водителя, так и для полиции и других участников дорожного движения. Такой необдуманный поступок может разрушить жизнь многих людей, но, к счастью, на этот раз главной жертвой стало имущество», – сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.
Мужчина, попавший в аварию на угнанном автомобиле, известен полиции как в связи с дорожными, так и в связи с имущественными преступлениями, в том числе ранее он без разрешения использовал чужие автомобили, оставленные с работающим двигателем.
«Нарушитель этим летом был освобожден из тюрьмы, он был неоднократно судим за самовольное временное пользование чужими транспортными средствами и кражи. Наказанием за это деяние может быть денежный штраф или лишение свободы на срок до трех лет. На данный момент никаких подозрений не предъявлено, поскольку расследование находится на начальной стадии, а виновный госпитализирован», – говорит прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кади Руус.
По словам Рогера Кумма, угоны автомобилей с работающим двигателем в Эстонии, конечно, не происходят каждый день, но, тем не менее, всегда стоит следить за своим имуществом, и даже когда вы ненадолго покидаете машину, обязательно выключайте двигатель и закрывайте двери. «Хотя водитель угнанного автомобиля лишь на мгновение отлучился от машины, злоумышленнику хватило этого, чтобы уехать. Закон о дорожном движении также требует, чтобы перед тем, как покинуть транспортное средство, водитель должен принять меры, которые не позволят транспортному средству начать движение самостоятельно и предотвратить его самовольное использование», – добавил майор полиции Кумм.
В связи со случившемся было возбуждено уголовное дело.